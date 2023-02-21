ВСУ уничтожили оккупантов с помощью дрона: у них не было ни единого шанса (видео)

Меткий сброс гранаты с украинского беспилотника уничтожил боевую позицию россиян под Бахмутом.

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Бойцы 30-й ОМБр вооруженных сил Украины, которые успешно отбивают атаки российских оккупантов под Бахмутом, в очередной раз продемонстрировали свое мастерство в уничтожении врага, сообщается на официальной странице Facebook 30-й ОМБр.

Наши солдаты активно и результативно используют не только танки, стрелковое оружие и артиллерию, но и дроны, которые стали трендом в современных боевых действиях. Тридцатая ОМБр имени князя Константина Острожского постоянно радует украинцев результатами своей борьбы с агрессором.

Вот и в этот раз меткий бросок гранаты с дрона позволил бойцу 30-й ОМБр уничтожить боевую позицию оккупантов.

"Дрон 30 ОМБр разбил гранатами палатку россиян. И что мы увидели? Они уже в яме, а рядом – лопаты… Молодцы, хорошо подготовились – даже черных пакетов не надо", — говорится в сообщении украинских героев в Facebook.

Ранее Фокус рассказывал, как дрон-камикадзе ВСУ уничтожил на передовой российский танк стоимостью несколько миллионов долларов. Бойцы 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины уничтожили танк оккупантов с помощью самодельного дрона-камикадзе. Видеозапись атаки в Facebook показала общественная организация "Хортицька варта" из Запорожья, которая обеспечивает военных беспилотниками.

А еще в Киеве создали дроны "Великий Бандерик", истребляющие россиян бомбами. Эти новые ударные дроны способны нести на себе по 4 боеприпаса общим весом до 8 кг и преодолевают расстояние 8 км. ВСУ эффективно применяли их под Херсоном и на других направлениях.