ЗСУ знищили окупантів за допомогою дрона: у них не було жодного шансу (відео)

Влучне скидання гранати з українського безпілотника знищило бойову позицію росіян під Бахмутом.

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Бійці 30-ї ОМБр збройних сил України, які успішно відбивають атаки російських окупантів під Бахмутом, вкотре продемонстрували свою майстерність у знищенні ворога, повідомляється на офіційній сторінці 30-ї ОМБр.

Наші солдати активно і результативно використовують не лише танки, стрілецьку зброю та артилерію, а й дрони, які стали трендом у сучасних бойових діях. Тридцята ОМБр імені князя Костянтина Острозького постійно радує українців результатами своєї боротьби з агресором.

Ось і цього разу влучний кидок гранати з дрона дозволив бійцю 30-ї ОМБр знищити бойову позицію окупантів.

"Дрон 30 ОМБр розбив гранатами намет росіян. І що ми побачили? Вони вже в ямі, а поряд – лопати… Молодці, добре підготувалися – навіть чорних пакетів не треба", — йдеться у повідомленні українських героїв у Facebook.

Раніше Фокус розповідав, як дрон-камікадзе ЗСУ знищив на передовий російський танк вартістю кілька мільйонів доларів. Бійці 74-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України знищили танк окупантів за допомогою саморобного дрону-камікадзе. Відеозапис атаки у Facebook показала громадська організація "Хортицька варта" із Запоріжжя, яка забезпечує військових безпілотниками.

А ще у Києві створили дрони "Великий Бандерик", які винищують росіян бомбами. Ці нові ударні дрони здатні нести на собі по 4 боєприпаси загальною вагою до 8 кг і долають відстань 8 км. ЗСУ ефективно застосовували їх під Херсоном та на інших напрямках.