"Умная" система ПВО защитит от дронов, даже если их не видят радары: в чем секрет

Большинство современных систем ПВО не могут определить гражданские дроны из-за небольших размеров и незаметных материалов, но французские инженеры решили эту проблему.

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Французская компания MC2 Technologies разработала новую многоуровневую систему DNA-Drone для борьбы с беспилотниками. Она продемонстрировала свои решения выставке IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ), передает издание Army Recognition.

Система противовоздушной обороны DNA-Drone состоит из 3 блоков, связанных друг с другом через командный центр. Она призвана обнаруживать, идентифицировать, классифицировать и обезвреживать летательные аппараты, защищая небо над охраняемыми объектами.

Как отметила MC2 Technologies, коммерческие дроны представляют большую опасность, однако большинство наземных систем ПВО не могут их обнаруживать из-за низкой скорости и плохой радиолокационной заметности. Чтобы решить эту проблему, разработчики внедрили в DNA-Drone радар сверхвысокой частоты (W-диапазон), сочетающий доплеровский и микродоплеровский анализ и идентификатор радиочастот, способный обнаруживать небольшие гражданские беспилотники с помощью специальных алгоритмов.

[ + – ] Продукция MC2 Technologies на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби

Когда один или несколько дронов обнаружены, второй блок DNA-Drone блокирует связь между БПЛА и его станцией управления. Эта технология приводится в действие автоматически или же по команде оператора через ПО от MC2 Technologies. При успешном воздействии беспилотник теряет управление и не может продолжать миссию. Судя по изображению, эту задачу может выполнять антидроновое ружье.

На IDEX 2023 компания EDGE представила свою антидроновую систему Skyshield. Она оснащена датчиками, радарами, камерами, пеленгаторами и подавителями, чтобы следить за пространством на 360 градусов и перехватывать сигналы. Такие комплексы можно устанавливать на военные или гражданские грузовики и легко перемещать с места на место.

Ранее эксперты назвали четыре самые эффективные технологии для борьбы с гражданскими дронами. Они позволяют вывести беспилотники из строя или даже уничтожить их на расстоянии.