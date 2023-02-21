"Розумна" система ППО захистить від дронів, навіть якщо їх не бачать радари: у чому секрет

Більшість сучасних систем ППО не можуть визначити цивільні дрони через невеликі розміри та непомітні матеріали, але французькі інженери вирішили цю проблему.

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Французька компанія MC2 Technologies розробила нову багаторівневу систему DNA-Drone для боротьби з безпілотниками. Вона продемонструвала свої рішення виставці IDEX 2023 в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомляє видання Army Recognition.

Система протиповітряної оборони DNA-Drone складається з трьох блоків, пов'язаних один із одним через командний центр. Вона покликана виявляти, ідентифікувати, класифікувати й знешкоджувати літальні апарати, захищаючи небо над об'єктами, що охороняються.

Як зазначила MC2 Technologies, комерційні дрони становлять велику небезпеку, проте більшість наземних систем ППО не можуть їх виявляти через низьку швидкість і погану помітність радіолокації. Щоб вирішити цю проблему, розробники ввели в DNA-Drone радар надвисокої частоти (W-діапазон), що поєднує доплерівський і мікродоплерівський аналіз та ідентифікатор радіочастот, здатний виявляти невеликі цивільні безпілотники за допомогою спеціальних алгоритмів.

[ + – ] Продукція MC2 Technologies на виставці IDEX 2023 в Абу-Дабі

Коли один або кілька дронів виявлено, другий блок DNA-Drone блокує зв'язок між БПЛА та його станцією управління. Ця технологія приводиться в дію автоматично або за командою оператора через програмне забезпечення від MC2 Technologies. У разі успішного впливу безпілотник втрачає керування та не може продовжувати місію. Судячи із зображення, це завдання може виконувати антидронова рушниця.

На IDEX 2023 компанія EDGE представила свою антидронову систему Skyshield. Вона оснащена датчиками, радарами, камерами, пеленгаторами та пригнічувачами, щоб стежити за простором на 360 градусів і перехоплювати сигнали. Такі комплекси можна встановлювати на військові чи цивільні вантажівки та легко переміщати з місця на місце.

Раніше експерти назвали чотири найефективніші технології для боротьби з цивільними дронами. Вони дають змогу вивести безпілотники з ладу або навіть знищити їх на відстані.