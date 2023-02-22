На антидроновые системы потратят $7 млрд: чем вызван рост рынка такого оружия

Два года назад на борьбу с БПЛА в мире тратили всего $1,5 млрд, но теперь аналитики ожидают резкого роста затрат.

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Эксперты аналитической компании Fortune Business Insight в своем опубликованном отчете прогнозируют стремительный рост рынка антидроновых систем к 2029 году. По их мнению, затраты на системы противодействия беспилотникам в мире составят почти $7 млрд. Интересно, что всего 2 года назад эта цифра была почти в 5 раз меньше.

Резкие изменения, по мнению аналитиков Fortune Business Insight, произошли из-за пандемии коронавируса, когда выросло количество незарегистрированных дронов. Только в США в за последние несколько лет было зарегистрировано более 500 тыс. беспилотных летательных аппаратов, а цифра неучтенных устройств в несколько раз больше. Даже на гражданском уровне это требует внедрения активных систем защиты от беспилотников, которые люди часто используют в противоправных целях. Особенно это касается систем защиты от шпионажа, ведь дроны летают слишком низко и их не видят системы ПВО.

Вторым толчком к росту рынка стали угрозы военных конфликтов, в том числе нападение России на Украину, что продемонстрировало как эффективность БПЛА, так и систем противодействия беспилотникам.

[ + – ] Использование огромного количество беспилотников в атаках на Украину показало необходимость активной разработки систем противодействия

По мнению экспертов, в качестве систем борьбы с дронами активно будут использоваться лазеры, системы радиоэлектронной борьбы, микроволновые устройства и т.д. Все это повлияет на уровень затрат на закупку компонентов для разработки и производства, а также на приобретение уже готовых систем.

Среди основных игроков на рынке специалисты отмечают влияние на рынок противодронового оружия таких корпораций, как: Локхид Мартин (США), Израиль Аэроспейс Индастриз (США), DroneShield (Австралия) и SaaB AB (Швеция).

Больше всего средств на системы противодействия беспилотникам потратит США, затем Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа, которая сейчас модернизирует свои войска с учетом современных вызовов связанных с новыми реалиями боевых действий на территории Украины.

Ранее Фокус писал, что инженеры активно разрабатывают морские платформы с дронами, которые смогут глушить электронику врага, шпионить и координировать морские бои.