На антидронові системи витратять $7 млрд: чим викликане зростання ринку такої зброї

Два роки тому на боротьбу з БПЛА у світі витрачали лише $1,5 млрд, але тепер аналітики очікують стрімке зростання витрат.

Related video

Експерти аналітичної компанії Fortune Business Insight у своєму опублікованому звіті прогнозують стрімке зростання ринку антидронових систем до 2029 року. На їхню думку, витрати на системи протидії безпілотникам у світі становитимуть майже $7 млрд. Цікаво, що всього 2 роки тому ця цифра була майже в 5 разів меншою.

Різкі зміни, на думку аналітиків Fortune Business Insight, відбулися через пандемію коронавірусу, коли зросла кількість незареєстрованих дронів. Лише у США за останні кілька років було зареєстровано понад 500 тис. безпілотних літальних апаратів, а цифра неврахованих пристроїв у кілька разів більша. Навіть на цивільному рівні це вимагає впровадження активних систем захисту від безпілотників, які люди часто використовують у протиправних цілях. Особливо це стосується систем захисту від шпигунства, адже дрони літають занадто низько і їх не бачать системи ППО.

Другим поштовхом до зростання ринку стали загрози воєнних конфліктів, зокрема напад Росії на Україну, що продемонструвало як ефективність БПЛА, так і системи протидії безпілотникам.

[ + – ] Використання величезної кількості безпілотників в атаках на Україну показало необхідність активної розробки систем протидії

На думку експертів, як системи боротьби з дронами активно використовуватимуть лазери, системи радіоелектронної боротьби, мікрохвильові пристрої тощо. Усе це вплине на рівень витрат на закупівлю компонентів для розробки та виробництва, а також на придбання вже готових систем.

Серед основних гравців на ринку фахівці відзначають вплив на ринок противодронової зброї таких корпорацій, як: Локхід Мартін (США), Ізраїль Аероспейс Індастріз (США), DroneShield (Австралія) і SaaB AB (Швеція).

Найбільше коштів на системи протидії безпілотникам витратить США, потім Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Європа, яка зараз модернізує свої війська з урахуванням сучасних викликів, пов'язаних із новими реаліями бойових дій на території України.

Раніше Фокус писав, що інженери активно розробляють морські платформи з дронами, які зможуть глушити електроніку ворога, шпигувати та координувати морські бої.