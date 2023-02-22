На антидронові системи витратять $7 млрд: чим викликане зростання ринку такої зброї
Два роки тому на боротьбу з БПЛА у світі витрачали лише $1,5 млрд, але тепер аналітики очікують стрімке зростання витрат.
Експерти аналітичної компанії Fortune Business Insight у своєму опублікованому звіті прогнозують стрімке зростання ринку антидронових систем до 2029 року. На їхню думку, витрати на системи протидії безпілотникам у світі становитимуть майже $7 млрд. Цікаво, що всього 2 роки тому ця цифра була майже в 5 разів меншою.
Різкі зміни, на думку аналітиків Fortune Business Insight, відбулися через пандемію коронавірусу, коли зросла кількість незареєстрованих дронів. Лише у США за останні кілька років було зареєстровано понад 500 тис. безпілотних літальних апаратів, а цифра неврахованих пристроїв у кілька разів більша. Навіть на цивільному рівні це вимагає впровадження активних систем захисту від безпілотників, які люди часто використовують у протиправних цілях. Особливо це стосується систем захисту від шпигунства, адже дрони літають занадто низько і їх не бачать системи ППО.
Другим поштовхом до зростання ринку стали загрози воєнних конфліктів, зокрема напад Росії на Україну, що продемонструвало як ефективність БПЛА, так і системи протидії безпілотникам.
На думку експертів, як системи боротьби з дронами активно використовуватимуть лазери, системи радіоелектронної боротьби, мікрохвильові пристрої тощо. Усе це вплине на рівень витрат на закупівлю компонентів для розробки та виробництва, а також на придбання вже готових систем.
Серед основних гравців на ринку фахівці відзначають вплив на ринок противодронової зброї таких корпорацій, як: Локхід Мартін (США), Ізраїль Аероспейс Індастріз (США), DroneShield (Австралія) і SaaB AB (Швеція).
Найбільше коштів на системи протидії безпілотникам витратить США, потім Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Європа, яка зараз модернізує свої війська з урахуванням сучасних викликів, пов'язаних із новими реаліями бойових дій на території України.
Раніше Фокус писав, що інженери активно розробляють морські платформи з дронами, які зможуть глушити електроніку ворога, шпигувати та координувати морські бої.