"Половина дронов гибнет в первом вылете": эксперт раскрыл причины больших потерь БПЛА

Управлять взводами беспилотников должны беспилотчики, считает Юрий Касьянов. В противном случае боевые задачи не выполняются.

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Беспилотные дроны играют большую роль на войне в Украине, но украинские войска теряют большое количество летательных аппаратов при первом же запуске. Об этом в Facebook заявил военнослужащий и эксперт по БПЛА Юрий Касьянов.

Поводом для его поста стало назначение экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотников роты ударных беспилотных авиационных комплексов по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Юрий Касьянов считает, что управлять подразделениями должны профильные военные специалисты, иначе армия будет нести большие потери.

"Сегодня, к сожалению, беспилотчиков стало уже больше, чем маркетологов. Дроны — дело нехитрое: любой хороший человек справится. Неудивительно, что половина дронов гибнет в первом же вылете, а боевые задачи не выполняются. Дилетанты знают, как лучше", — прокомментировал военный.

В декабре экс-заместитель секретаря СНБО генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что каждый третий дрон ВСУ не долетает до места выполнения первого задания. По его словам, причина кроется в низкоквалифицированных операторах, которые берутся управлять беспилотниками и теряют их из-за неопытности.

Незадолго до этого в волонтерском фонде "Стальные крылья" рассказали о других причинах потери БПЛА. По их словам, во время разведки операторы вынуждены лететь на довольно низкой высоте, где российские солдаты могут сбить дроны с помощью обычных автоматов или антидроновых пушек.

В ноябре командир роты беспилотников из полка "Азов" назвал причины потери дронов. По его словам, каждый стрелок хочет стать аэроразведчиком, не понимая всей важности и сложности работы оператора. При этом опытные команды могут месяцами не терять БПЛА.