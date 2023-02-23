"Половина дронів гине в першому вильоті": експерт розкрив причини великих втрат БПЛА

Керувати взводами безпілотників мають профільні військові фахівці, вважає Юрій Касьянов. В іншому випадку бойові завдання не виконуються.

Related video

Безпілотні дрони відіграють велику роль на війні в Україні, але українські війська втрачають велику кількість літальних апаратів під час першого ж запуску. Про це у Facebook заявив військовослужбовець та експерт з БПЛА Юрій Касьянов.

Приводом для його посту стало призначення ексгенпрокурора України Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотників роти ударних безпілотних авіаційних комплексів за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Юрій Касьянов вважає, що управляти підрозділами мають профільні військові фахівці, інакше армія зазнаватиме великих втрат.

"Сьогодні, на жаль, безпілотників стало вже більше, ніж маркетологів. Дрони — справа нехитра: будь-яка хороша людина впорається. Не дивно, що половина дронів гине в першому ж вильоті, а бойові завдання не виконуються. Дилетанти знають, як краще", — прокоментував військовий.

У грудні ексзаступник секретаря РНБО генерал-майор у відставці Сергій Кривоніс заявив, що кожен третій дрон ЗСУ не долітає до місця виконання першого завдання. За його словами, причина криється в низькокваліфікованих операторах, які беруться керувати безпілотниками і втрачають їх через недосвідченість.

Незадовго до цього у волонтерському фонді "Сталеві крила" розповіли про інші причини втрати БПЛА. За їхніми словами, під час розвідки оператори змушені летіти на досить низькій висоті, де російські солдати можуть збити дрони за допомогою звичайних автоматів чи антидронових гармат.

У листопаді командир роти безпілотників із полку "Азов" назвав причини втрати дронів. За його словами, кожен стрілець хоче стати аеророзвідником, не розуміючи всієї важливості та складності роботи оператора. При цьому досвідчені команди можуть місяцями не втрачати БПЛА.