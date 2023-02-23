Baykar разрабатывает новые ударные БПЛА Kagem Kamikaze: зачем они нужны военным

Kagem Kamikaze станет первым барражирующим боеприпасом производства Baykar, его собираются запускать с дронов Bayraktar Akinci.

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Турецкая компания Baykar разрабатывает новый ударный беспилотник под названием Kagem Kamikaze. Производитель упомянул модель на выставке IDEX 2023 в Объединенных арабских эмиратах, а сайт SavunmaSanayiST выяснил подробности.

Продукт под названием Kagem указан в брошюре Baykar, посвященной уже существующему боевому беспилотнику Bayraktar Akinci. По данным СМИ, Kagem Kamikaze представляет собой небольшой барражирующий боеприпас, предназначенный для запуска с другого летательного аппарата, например, того же Akinci или Bayraktar TB2. Оказавшись в воздухе, дрон расправляет крылья, приводит в действие систему самонаведения и летит к своей цели, взрываясь при столкновении. Это первый опыт Baykar в создании барражирующего боеприпаса.

[ + – ] Барражирующий боеприпас Kagem в брошюре Baykar

По оценкам экспертов, боевая часть Kagem содержит до 10 кг взрывчатки, а дальность полета составляет около 50-60 км, но в будущем Baykar может ее увеличить. Кроме того, компания уже работает над созданием модификации для запуска не только с беспилотников, но и с самолетов.

В 2022 году Baykar запустила серийное производство боевых дронов Bayraktar AKINCI. В июне Bayraktar Akinci впервые атаковал цель на расстоянии в 30 км, поразив объект в Черном море с помощью боеприпасов KGK-SIHA-82. Одной из особенностей БПЛА является украинский двигатель Аи-450 от "Мотор Сич".

Характеристики Bayraktar Akinci:

Максимальная высота — 12,2 км

Максимальный взлетный вес — 4500 кг

Длительность полета — 24 ч

Максимальная скорость — 360 км/ч

Крейсерская скорость — 240 км/ч

Максимальная боевая нагрузка — 1350 кг

Ранее писали, чем вооружается Bayraktar Akinci для боевых вылетов. Многофункциональная подвеска позволяет размещать ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", крылатые ракеты, барражирующие боеприпасы, высокоточные управляемые бомбы, противобункерные бомбы.