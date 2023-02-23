Baykar розробляє нові ударні БПЛА Kagem Kamikaze: навіщо вони потрібні військовим

Kagem Kamikaze стане першим барражуючим боєприпасом виробництва Baykar, його збираються запускати з дронів Bayraktar Akinci.

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Турецька компанія Baykar розробляє новий ударний безпілотник під назвою Kagem Kamikaze. Виробник згадав модель на виставці IDEX 2023 в Об'єднаних арабських еміратах, а сайт SavunmaSanayiST з'ясував подробиці.

Продукт під назвою Kagem вказаний у брошурі Baykar, присвяченій вже існуючому бойовому безпілотнику Bayraktar Akinci. За даними ЗМІ, Kagem Kamikaze є невеликим барражуючим боєприпасом, призначеним для запуску з іншого літального апарату, наприклад, того ж Akinci або Bayraktar TB2. Опинившись у повітрі, дрон розправляє крила, приводить у дію систему самонаведення та летить до своєї мети, вибухаючи під час зіткнення. Це перший досвід Baykar у створенні боєприпасу, що барражує.

[ + – ] Баражуючий боєприпас Kagem у брошурі Baykar

За оцінками експертів, бойова частина Kagem містить до 10 кг вибухівки, а дальність польоту становить близько 50-60 км, але в майбутньому Baykar може її збільшити. Крім того, компанія вже працює над створенням модифікації для запуску не лише з безпілотників, а й із літаків.

У 2022 році Baykar запустила серійне виробництво бойових дронів Bayraktar AKINCI. У червні Bayraktar Akinci вперше атакував ціль на відстані 30 км, вразивши об'єкт у Чорному морі за допомогою боєприпасів KGK-SIHA-82. Однією із особливостей БПЛА є український двигун Аі-450 від "Мотор Січ".

Характеристики Bayraktar Akinci:

максимальна висота — 12,2 км;

максимальна злітна вага — 4500 кг;

тривалість польоту — 24 год;

максимальна швидкість — 360 км/год;

крейсерська швидкість — 240 км/год;

максимальне бойове навантаження — 1350 кг.

Раніше писали, чим озброюється Bayraktar Akinci для бойових вильотів. Багатофункціональна підвіска дозволяє розміщувати ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-земля", крилаті ракети, барражуючі боєприпаси, високоточні керовані бомби, протибункерні бомби.