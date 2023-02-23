В чипе заменили кремний на "неожиданный" элемент — он ускорил Интернет до 2 Тбит/с

Пока что максимальная скорость Интернета в сетях провайдеров может достигать 1,2 Тбит/с, но японские инженеры уже разработали чип, способный ее удвоить.

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Японский телекоммуникационный гигант NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corp.) представил свою новую разработку — чип, который позволит ускорить передачу данных в сети Интернет до 2 Гбит/с, сообщает Reuters. Новинка поможет повысить скорость связи в ЦОД (центрах обработки данных) и по волоконно-оптическим кабелям провайдеров.

Представители NTT говорят, что им удалось создать технологию, благодаря которой крошечный чип может усиливать сигнал 100 ГГц, но до массовой реализации этой идеи предстоит подождать еще несколько лет. Но инженеры говорят, что главное в их разработки то, что вообще стало возможным создать микроскопический чип, способный усиливать сигнал на такой частоте, что уже является выдающимся достижением. Добиться подобного результата ученым помог новый материал – фосфид индия, которым они заменили кремний.

В NTT отмечают, что сегодня средняя скорость в оптоволоконных сетях достигает 100 Гбит/с, хотя ИТ-отрасль активно переходит на 400 Гбит/с, в некоторых случаях есть стремления достичь значения в 1,2 Тбит/с, так что разработка их чипа является отличным подспорьем и заделом на будущее для ИТ-индустрии.

Но подождать воплощения в реальность задумки инженеров придется еще лет шесть, потому как основные разработчики телекоммуникационного оборудования должны подготовить свою продукцию к таким скоростям передачи данных.

Ранее Фокус писал, что Amazon запускает собственный cпутниковый Интернет, как ответ на Starlink от Илона Маска.

Сообщали, что ученые смогли уменьшить чип до размера песчинки. Он сможет отслеживать срок годности разных продуктов питания, после того, как его "вмонтируют" в упаковку.