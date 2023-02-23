У чипі замінили кремній на "несподіваний" елемент — він прискорив інтернет до 2 Тбіт/с

Поки що максимальна швидкість інтернету в мережах провайдерів може сягати 1,2 Тбіт/с, але японські інженери вже розробили чип, здатний її подвоїти.

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Японський телекомунікаційний гігант NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corp.) представив свою нову розробку — чип, який дозволить прискорити передачу даних в інтернет до 2 Гбіт/с, повідомляє Reuters. Новинка допоможе підвищити швидкість зв'язку в ЦОД (центрах обробки даних) і по волоконно-оптичних кабелях провайдерів.

Представники NTT кажуть, що їм вдалося створити технологію, завдяки якій крихітний чип може посилювати сигнал 100 ГГц, але до масової реалізації цієї ідеї доведеться почекати ще кілька років. Але інженери кажуть, що головне в їхній розробці те, що взагалі стало можливим створити мікроскопічний чип, здатний посилювати сигнал на такій частоті, що вже є визначним досягненням. Досягти такого результату вченим допоміг новий матеріал — фосфід індію, яким вони замінили кремній.

У NTT відзначають, що сьогодні середня швидкість в оптоволоконних мережах досягає 100 Гбіт/с, хоча ІТ-галузь активно переходить на 400 Гбіт/с, у деяких випадках є прагнення досягти значення в 1,2 Тбіт/с, тому розробка їхнього чипа є чудовою підмогою та напрацюванням на майбутнє для ІТ-індустрії.

Але почекати втілення в реальність задуму інженерів доведеться ще шість років, тому що основні розробники телекомунікаційного обладнання повинні підготувати свою продукцію до таких швидкостей передачі даних.

Раніше Фокус писав, що Amazon запускає власний супутниковий інтернет як відповідь на Starlink від Ілона Маска.

Повідомляли, що вчені змогли зменшити чип до розміру піщинки. Він зможе відстежувати термін придатності різних продуктів після того, як його "вмонтують" у паковання.