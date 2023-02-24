Россияне отключают Интернет на всей оккупированной части Луганской области, — Генштаб ВСУ

Оккупанты лишают украинцев доступа к информации о боевых действиях, используя подконтрольных мобильных операторов.

Related video

Мобильные операторы начали отключать украинцам Интернет в оккупированной части Луганской области. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

В некоторых захваченных районах люди уже лишились доступа к Интернету, а вскоре россияне планируют отключить его на всех временно оккупированных территориях Луганской области. Как объясняет командование ВСУ, таким образом оккупанты пытаются бороться с украинскими патриотами, а также лишить население доступа к информации о действиях российских войск.

11 февраля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что мобильный оператор "МКС" уже отключил Интернет во всех оккупированных районах региона. Украинцы не могут подключиться ко Всемирной паутине, но вынуждены вносить такую же абонентскую плату, что и раньше, несмотря на отключение услуги. Местные жители говорят, что в некоторых районах мобильный Интернет недоступен еще с лета прошлого года.

Как объяснил руководитель ОВА, таким образом россияне пытаются пресечь утечки информации и мешают украинским войскам определять местоположение объектов через мобильную сеть, в том числе казарм, госпиталей, складов. Ранее появилась информация, что ВСУ уничтожили российскую базу в Макеевке благодаря мобильным телефонам. По словам экспертов, военные могли определить скопление вражеских абонентов в сети и нанести по нему артиллерийский удар.

Впрочем, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый опроверг, что базу в Макеевке атаковали из-за мобильных телефонов, по его словам, это удалось в первую очередь благодаря хорошей разведке украинцев и плохой скрытности россиян. Тем не менее он признал, телефоны могут выдать местоположение военных.