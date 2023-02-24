Росіяни відключають інтернет на всій окупованій частині Луганської області, — Генштаб ЗСУ

Окупанти позбавляють українців доступу до інформації про бойові дії, використовуючи підконтрольні мобільні оператори.

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Мобільні оператори почали вимикати українцям інтернет в окупованій частині Луганської області. Про це 24 лютого повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

У деяких захоплених районах люди вже втратили доступ до інтернету, а незабаром росіяни планують відключити його на всіх тимчасово окупованих територіях Луганської області. Як пояснює командування ЗСУ, так окупанти намагаються боротися з українськими патріотами, а також позбавити населення доступу до інформації про дії російських військ.

11 лютого голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що мобільний оператор "МКС" вже відключив інтернет у всіх окупованих районах регіону. Українці не можуть підключитися до Всесвітньої павутини, але змушені вносити таку ж абонентську плату, що й раніше, попри відключення послуги. Місцеві жителі кажуть, що в деяких районах мобільний інтернет недоступний ще з літа минулого року.

Як пояснив керівник ОВА, так росіяни намагаються припинити витік інформації та заважають українським військам визначати місце розташування об'єктів через мобільну мережу, зокрема казарм, госпіталів, складів. Раніше з'явилася інформація, що ЗСУ знищили російську базу в Макіївці завдяки мобільним телефонам. За словами експертів, військові могли визначити скупчення ворожих абонентів у мережі та завдати по ньому артилерійського удару.

Утім, спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий спростував, що базу в Макіївці атакували через мобільні телефони, за його словами, це вдалося насамперед завдяки гарній розвідці українців і поганій скритності росіян. Проте він визнав, що телефони можуть видати місце розташування військових.