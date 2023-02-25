Минторг США запретил экспорт в Россию и Беларусь ряда товаров: детали

Согласно опубликованной информации, под запретом оказались смартфоны дороже $300, посудомойки, кофемашины, тостеры и даже микроволновки.

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Министерство торговли США ввело запрет на поставку в Россию и Беларусь смартфонов дороже 300 долларов, кофеварок и другой техники. Об этом сообщает официальный сайт Федерального реестра США.

В частности, новые ограничения в рамках эмбарго на поставку предметов роскоши в РФ коснутся 276 кодов товарной номенклатуры, включая:

вентиляторы (настенные, для крыш),

кондиционеры оптовой стоимостью свыше $750,

холодильники дороже $750,

посудомоечные машины,

электронные весы дороже $300,

пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100,

микроволновые печи для домашнего использования,

бытовые кофемашины,

электрические тостеры,

смартфоны дороже $300,

звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.

Для того чтобы россиянину или белорусу приобрести вышеназванные позиции, ему необходимо получить специальную лицензию, которая будет предоставляться только в особых случаях.

"Министерство торговли расширяет и усиливает существующие санкции против России и Беларуси, включая сферу действия правил экспортного контроля над российским и белорусским секторами промышленности", — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в России скупают остатки iPhone 14, несмотря на высокие цены и санкции.

Также Фокус писал о том, что европейские чиновники обвиняют США в том, что они наживаются на российско-украинской войне.