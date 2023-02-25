Минторг США запретил экспорт в Россию и Беларусь ряда товаров: детали
Согласно опубликованной информации, под запретом оказались смартфоны дороже $300, посудомойки, кофемашины, тостеры и даже микроволновки.
Министерство торговли США ввело запрет на поставку в Россию и Беларусь смартфонов дороже 300 долларов, кофеварок и другой техники. Об этом сообщает официальный сайт Федерального реестра США.
В частности, новые ограничения в рамках эмбарго на поставку предметов роскоши в РФ коснутся 276 кодов товарной номенклатуры, включая:
- вентиляторы (настенные, для крыш),
- кондиционеры оптовой стоимостью свыше $750,
- холодильники дороже $750,
- посудомоечные машины,
- электронные весы дороже $300,
- пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100,
- микроволновые печи для домашнего использования,
- бытовые кофемашины,
- электрические тостеры,
- смартфоны дороже $300,
- звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.
Для того чтобы россиянину или белорусу приобрести вышеназванные позиции, ему необходимо получить специальную лицензию, которая будет предоставляться только в особых случаях.
"Министерство торговли расширяет и усиливает существующие санкции против России и Беларуси, включая сферу действия правил экспортного контроля над российским и белорусским секторами промышленности", — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, в России скупают остатки iPhone 14, несмотря на высокие цены и санкции.
Также Фокус писал о том, что европейские чиновники обвиняют США в том, что они наживаются на российско-украинской войне.