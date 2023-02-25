Мінторг США заборонило експорт до Росії та Білорусі низки товарів: деталі

Згідно з опублікованою інформацією, під забороною опинилися смартфони дорожчі за $300, посудомийки, кавомашини, тостери і навіть мікрохвильові печі.

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Міністерство торгівлі США ввело заборону на постачання до Росії та Білорусі смартфонів дорожче за 300 доларів, кавоварок та іншої техніки. Про це повідомляє офіційний сайт Федерального реєстру США.

Зокрема, нові обмеження в рамках ембарго на постачання предметів розкоші до РФ торкнуться 276 кодів товарної номенклатури, включаючи:

вентилятори (настінні, для дахів),

кондиціонери гуртовою вартістю понад $750,

холодильники дорожчі за $750,

посудомийні машини,

електронні ваги дорожчі за $300,

пилососи з вбудованим електродвигуном дорожче за $100,

мікрохвильові печі для домашнього використання,

побутові кавомашини,

електричні тостери,

смартфони дорожчі за $300,

звукозаписне та звуковідтворювальне обладнання.

Для того, щоб росіянину або білорусу придбати вищезгадані позиції, йому необхідно отримати спеціальну ліцензію, яка надаватиметься лише в особливих випадках.

"Міністерство торгівлі розширює та посилює наявні санкції проти Росії та Білорусі, включаючи сферу дії правил експортного контролю над російським та білоруським секторами промисловості", — йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, у Росії скуповують залишки iPhone 14, попри високі ціни та санкції.

Також Фокус писав, що європейські чиновники звинувачують США в тому, що вони наживаються на російсько-українській війні.