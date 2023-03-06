Украинские инженеры создали дроны и боевых роботов для ВСУ: сбрасывают бомбы и мины (видео)

В Украине много команд работают над созданием передовой техники для поддержки армии, пока россияне пытаются задавить живой силой.

Related video

Со 2 по 4 марта в Киеве состоялась выставка "Волонтер-Экспо", где украинские разработчики продемонстрировали новые технологии для военных. Они рассказали о своей технике корреспондентам "5 канала".

Среди экспонатов выставки выделялся дрон-бомбардировщик "Большой Бандерык" от киевской лаборатории "Волонтерская дронарня". Как сообщили разработчики, беспилотник они создали с нуля, а недавно получили от Министерства обороны свидетельство о разрешении на эксплуатацию в ВСУ. Украинские военные уже используют "Бандерык" для уничтожения россиян и их боевой техники.

Как рассказала администратор "Дронарни" Ольга Воробей, модель может поднимать несколько боеприпасов общим весом до 8 кг, в частности, система сброса аппарата, представленного на выставке, рассчитана на четыре снаряда. За один вылет "Бандерык" может преодолевать расстояния до 8 км.

"Тестировали наши дроны под РЭБами, отработали и показали себя хорошо", — добавила Ольга Воробей.

Украинская компания Temerland представила линейку боевых роботов, в том числе платформу для установки направленных мин. Небольшой аппарат подъезжает к окопам врага и сбрасывает пластину с прикрепленным к ней взрывным устройством, после чего быстро уезжает.

"Россияне воюют живой силой, а мы должны воевать умом и беречь жизнь наших соотечественников", — отметил представитель Temerland по разработке беспилотных роботизированных комплексов Олег Кисель.

Temerland также показала ударных роботов "Скорпион" с боевой турелью. Как писали ранее, такая машина оснащается пулеметом или гранатометом, она может патрулировать местность, вести разведку, атаковать позиции врага или прикрывать огнем бойцов ВСУ во время боевых действий. Кроме того, он может нести и выпускать четырех роботов-помощников, а также БПЛА.

Характеристики робота "Скорпион 2":

Силовая установка: 2*5 кВт

Мощность двигателя: 20 лс

Электрическое напряжение: 48 В

Емкость аккумулятора: 2 по 60 Ач

Степень защиты: IP65

Рабочая температура: от -25° до +60°

Масса платформы: 370 кг

Клиренс: 177 мм

На выставке также была тернопольская компания ELEEK со своими электробайками. Недавно она сообщила, что отправила на фронт семь моделей Atom Military и Pozitiff MD. Это бесшумные и довольно быстрые средства, способные доехать туда, куда не доберется другой транспорт. Инженеры консультируясь с украинскими военными и сделаи модификации Atom Military и Pozitiff MD под их потребности.