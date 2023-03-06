Українські інженери створили дрони та бойових роботів для ЗСУ: скидають бомби та міни (відео)

В Україні багато команд працюють над створенням передової техніки для підтримки армії, допоки росіяни намагаються задавити живою силою.

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З 2 по 4 березня у Києві відбулася виставка "Волонтер-Експо", де українські розробники продемонстрували нові технології для військових. Вони розповіли про свою техніку кореспондентам "5 каналу".

Серед експонатів виставки виділявся дрон-бомбардувальник "Великий Бандерик" від київської лабораторії "Волонтерська дронарня". Як повідомили розробники, безпілотник вони створили з нуля, а нещодавно отримали від Міністерства оборони свідоцтво про дозвіл на експлуатацію у ЗСУ. Українські військові вже використовують "Бандерик" для знищення росіян та їхньої бойової техніки.

Як розповіла адміністратор "Дронарні" Ольга Воробей, модель може піднімати кілька боєприпасів загальною вагою до 8 кг, зокрема система скидання апарату, представленого на виставці, розрахована на чотири снаряди. За один виліт "Бандерик" може долати відстань до 8 км.

"Тестували наші дрони під РЕБами, відпрацювали та показали себе добре", — додала Ольга Воробей.

Українська компанія Temerland представила лінійку бойових роботів, зокрема платформу для встановлення спрямованих мін. Невеликий апарат під'їжджає до окопів ворога та скидає пластину з прикріпленим до неї вибуховим пристроєм, після чого швидко виїжджає.

"Росіяни воюють живою силою, а ми маємо воювати розумом і берегти життя наших співвітчизників", — зазначив представник Temerland з розробки безпілотних роботизованих комплексів Олег Кисіль.

Temerland також показала ударних роботів "Скорпіон" з бойовою туреллю. Як писали раніше, така машина оснащується кулеметом чи гранатометом, вона може патрулювати місцевість, вести розвідку, атакувати позиції ворога чи прикривати вогнем бійців ЗСУ під час бойових дій. Крім того, він може нести та випускати чотирьох роботів-помічників, а також БПЛА.

Характеристики робота "Скорпіон 2":

Силова установка: 2*5 кВт;

Потужність двигуна: 20 к. с;

Електрична напруга: 48 В;

Місткість акумулятора: 2 по 60 Ач;

Ступінь захисту: IP65;

Робоча температура: від -25 ° до +60 °;

Маса платформи: 370 кг;

Кліренс: 177 мм.

На виставці була також тернопільська компанія ELEEK зі своїми електробайками. Нещодавно вона повідомила, що відправила на фронт сім моделей Atom Military та Pozitiff MD. Це безшумні та досить швидкі засоби, здатні доїхати туди, куди не дістанеться інший транспорт. Інженери консультуючись з українськими військовими та зробили модифікації Atom Military та Pozitiff MD під їхні потреби.