Альтернатива ракетам ATACMS: Украина создает дроны дальнего радиуса действия, — Чмут

Украинские команды занимаются десятком проектов, в том числе аналогами иранских Shahed. Некоторые из них уже использовали во время атаки 28 февраля, утверждает Тарас Чмут.

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В Украине создают дальнобойные беспилотники для нанесения ударов по России. Об этом глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал в интервью "Милитарному".

По его словам, сейчас в Украине разрабатывают "десяток" проектов, некоторые из них — при помощи государства, другие — на волонтерских началах. Несколько украинских беспилотников "засветились" во время атаки 28 февраля, не долетев до целей. В Украине также создают аналоги иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

"Проекты требуют тишины и денег, потому что это все недешево. И не верьте, что "Шахеды" дешевые — это хорошие, качественные изделия, которые прекрасно выполняют свою функцию. Но мы создали, создаем и будем создавать свои аналоги достаточного качества, серийности при условии наличия финансирования", — отметил Тарас Чмут.

Он добавил, что при создании дальнобойных ударных дронов главная проблема заключается в массе боевой части и перехвате со стороны ПВО. Как показывает практика, те же Shahed Украина хорошо сбивает, хотя некоторые и долетают до целей. С другой стороны, Россия имеет большую территорию, которую невозможно полностью защитить системами ПВО.

"Цели так или иначе всегда будут. А если делать комбинированные атаки? А если их усиливать чем-то? Если делать обманки, истощать ПВО? Есть много вариантов, как с этим играться, поэтому тут игра идет на истощение", — высказался Тарас Чмут.

Как объяснил глава фонда, двигатель, способный доставить дрон в тыл России, стоит около $30 тысяч, нужно также сделать планер, поставить систему навигации, боевую часть. В итоге стоимость одного аппарата достигает порядка $100 тысяч. Это дешевле, чем баллистические ракеты ATACMS, однако стоит вопрос в количестве и мощности, а также вероятности перехвата со стороны России.

Тем временем военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов считает, что Украине не нужны аналоги дронов Shahed, которые достаточно легко перехватить. Они большие и заметные, поэтому сбиваются ПВО с высокой эффективность. По мнению эксперта, украинцам стоит наносить массированные удары по России, используя небольшие БПЛА с 1-2 килограммами взрывчатки, ведь главное — не вес боевой части, а точность попадания.

28 февраля неизвестный БПЛА упал рядом с объектом "Газпрома" в Коломенском районе Московской области. По мнению россиян, это UJ-22, созданная украинской компанией "Укрджет".

13 февраля появилась информация, что США не смогут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS класса "земля-земля". Администрация президента Джо Байдена заявила, что у страны нет лишних ракетных систем.