Альтернатива ракетам ATACMS: Україна створює дрони далекого радіусу дії, — Чмут

Українські команди займаються десятком проєктів, зокрема аналогами іранських Shahed. Деякі з них уже використовували під час атаки 28 лютого, стверджує Тарас Чмут.

Related video

В Україні створюють далекобійні безпілотники для завдання ударів по Росії. Про це голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів в інтерв'ю "Мілітарному".

За його словами, зараз в Україні розробляють "десяток" проєктів, деякі з них — за допомогою держави, інші — на волонтерських засадах. Декілька українських безпілотників "засвітилися" під час атаки 28 лютого, не долетівши до цілей. В Україні також створюють аналоги іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

"Проєкти вимагають тиші та грошей, тому що це все недешево. І не вірте, що "Шахіди" дешеві — це хороші, якісні вироби, які чудово виконують свою функцію. Але ми створили, створюємо і створюватимемо свої аналоги достатньої якості, серійності за умов наявності фінансування", — зазначив Тарас Чмут.

Він додав, що під час створення далекобійних ударних дронів головна проблема полягає в масі бойової частини та перехопленні з боку ППО. Як показує практика, ті ж Shahed Україна добре збиває, хоча деякі й долітають до цілі. З іншого боку Росія має велику територію, яку неможливо повністю захистити системами ППО.

"Цілі так чи інакше завжди будуть. А якщо робити комбіновані атаки? А якщо їх посилювати чимось? Якщо робити обманки, виснажувати ППО? Є багато варіантів, як із цим гратись, тому тут гра йде на виснаження", — висловився Тарас Чмут.

Як пояснив глава фонду, двигун, здатний доставити дрон у тил Росії, коштує приблизно $30 тисяч, потрібно також зробити планер, встановити систему навігації, бойову частину. Зрештою вартість одного апарату сягає майже $100 тисяч. Це дешевше, ніж балістичні ракети ATACMS, проте постає питання у кількості та потужності, а також ймовірності перехоплення з боку Росії.

Тим часом військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов вважає, що Україні не потрібні аналоги дронів Shahed, які досить легко перехопити. Вони великі та помітні, тому збиваються ППО з високою ефективністю. На думку експерта, українцям варто завдавати масованих ударів по Росії, використовуючи невеликі БПЛА з 1-2 кілограмами вибухівки, адже головне не вага бойової частини, а точність влучання.

28 лютого невідомий БПЛА впав поряд з об'єктом "Газпрому" в Коломенському районі Московської області. На думку росіян, це UJ-22 створена українською компанією "Укрджет".

13 лютого з'явилася інформація, що США не зможуть передати Україні далекобійні ракети ATACMS класу "земля-земля". Адміністрація президента Джо Байдена заявила, що країна не має зайвих ракетних систем.