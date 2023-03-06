Защитит от дронов, проконтролирует баллистические ракеты: что известно о системе IRON

Эпоха полностью цифрового боевого пространства началась – несколько систем оружия и мониторинга территорий будут соединены в единую сеть.

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Территории с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) в скором времени начнет контролировать система IRON, пишет Militaryaerospace. Это очередной шаг в обеспечении безопасности периметра на трех базах с МБР, которые разбросанных по трем штатам США.

ВВС США уже подписали контракт на сумму в $75,5 млн с Persistent Systems для внедрения этой программы. Эксперты развернут Региональную оперативную сеть на основе инфраструктуры устойчивых систем (IRON) вокруг удаленно расположенных баз МБР в Северной Дакоте, Монтане и Вайоминге, поскольку людскими ресурсами очень сложно мониторить и контролировать 25 тысяч миль пространства, на котором расположены базы.

Вместо людей этим займется сеть IRON, которая основывается на мобильной сети ad hoc MANET. Сеть IRON включает в себя установку базовых станций для создания постоянной зоны покрытия, и сотрудники службы безопасности в оперативном центре будут следить за территорией баз. Все боевые подразделения благодаря IRON смогут беспрепятственно обмениваться критически важными тактическими данными, в том числе голосом, видео, с помощью чатов и т.д.

Кроме мониторинга и связи IRON применят и для защиты базы в плане радиолокационной борьбы, что очень важно в эпоху полной цифровизации и угроз атак дронов.

Ранее Фокус писал, что дрон Teal 2 научат распознавать солдат на поле боя: кто "свой", кто "чужой". Кроме этого, беспилотник даже определит – вооружен человек или нет по позе и наличию оружия в руках. Так же в США будут использовать спутники для слежки за гиперзвуковыми ракетами.