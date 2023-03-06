Захистить від дронів, проконтролює балістичні ракети: що відомо про систему IRON

Епоха повністю цифрового бойового простору розпочалася — кілька систем зброї та моніторингу територій будуть об'єднані в єдину мережу.

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Території з міжконтинентальними балістичними ракетами (МБР) незабаром почне контролювати система IRON, пише Militaryaerospace. Це черговий крок у забезпеченні безпеки периметра на трьох базах із МБР, розкиданих по трьох штатах США.

ВПС США вже підписали контракт на суму $75,5 млн із Persistent Systems для впровадження цієї програми. Експерти розгорнуть Регіональну оперативну мережу на основі інфраструктури стійких систем (IRON) навколо віддалено розташованих баз МБР у Північній Дакоті, Монтані та Вайомінгу, оскільки людськими ресурсами дуже складно моніторити й контролювати 25 тисяч миль простору, на якому розташовані бази.

Замість людей цим займеться мережа IRON, яка ґрунтується на мобільній мережі ad hoc MANET. Мережа IRON включає встановлення базових станцій для створення постійної зони покриття, і співробітники служби безпеки в оперативному центрі стежитимуть за територією баз. Усі бойові підрозділи завдяки IRON зможуть безперешкодно обмінюватися критично важливими тактичними даними, зокрема голосом, відео, чатами тощо.

Окрім моніторингу та зв'язку, IRON застосовуватимуть і для захисту бази в плані радіолокаційної боротьби, що дуже важливо в епоху повної цифровізації та загроз атак дронів.

Раніше Фокус писав, що дрон Teal 2 навчать розпізнавати солдатів на полі бою: хто "свій", хто "чужий". Крім цього, безпілотник навіть визначить, чи озброєна людина, чи ні за позою та наявністю зброї в руках. Також у США використовуватимуть супутники для стеження за гіперзвуковими ракетами.