Инженер собрал уникальный "ноутбук", работающий 2 года без подзарядки (видео)

Устройство с 4-дюймовым экраном получилось очень слабым, но вполне позволяет программировать.

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Любитель электроники Андреас Эриксен собрал своими руками ноутбук PotatoP, который может работать два года без подзарядки. Подробности проекта он раскрыл на сайте Hackaday.

По словам Андреаса Эриксена, ему надоели частые разрядки во время работы, поэтому он создал собственное устройство в форм-факторе ноутбука, которое подходит для несложных задач по программированию. Разработчик поставил на PotatoP аккумулятор емкостью 12 000 мАч, заряда которого хватает примерно на два года, а в будущем хочет добавить батарею, генерирующую энергию от окружающего освещения.

Один из первых прототипов ноутбука PotatoP Фото: Hackaday

Текущий рабочий прототип устройства оснащен обычной компьютерной клавиатурой и монохромным дисплеем Sharp Memory с диагональю 4,4 дюйма, модулем Sparkfun Artemis на базе чипа Ambiq Apollo3 с процессором Arm Cortex-M4F с частотой до 96 МГц при потреблении менее 6 мА на МГц. Как уверяет Андреас Эриксен, он специально сделал компьютер очень слабым для повышения автономности, но мощности вполне хватает для работы в среде LISP, например, для создания электронных таблиц. Энтузиаст хочет найти дисплей побольше, сохранив энергоэффективность.

Электронная "начинка" PotatoP Фото: Hackaday

Название PotatoP содержит в себе английское слово "картошка" — так иногда называют маломощные устройства, суфикс toP — указывает на форм-фактор ноутбука (laptop) и суфикс "p", который используется для предикатов LISP. Свою операционную систему Андреас Эриксен называет PotatOS.

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