Інженер зібрав унікальний "ноутбук", який працює 2 роки без підзарядки (відео)

Пристрій з 4-дюймовим екраном вийшов дуже слабким, але дозволяє програмувати.

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Аматор електроніки Андреас Еріксен зібрав своїми руками ноутбук PotatoP, який може працювати два роки без підзарядки. Подробиці проєкту він розкрив на вебсайті Hackaday.

За словами Андреаса Еріксена, йому набридли часті розрядки під час роботи, тому він створив власний пристрій у форм-факторі ноутбука, який підходить для нескладних завдань із програмування. Розробник поставив на PotatoP акумулятор ємністю 12 000 мАг, заряду якого вистачає приблизно на два роки, а в майбутньому хоче додати батарею, що генерує енергію від навколишнього освітлення.

Один із перших прототипів ноутбука PotatoP Фото: Марс

Поточний робочий прототип пристрою оснащений звичайною комп'ютерною клавіатурою та монохромним дисплеєм Sharp Memory з діагоналлю 4,4 дюйми, модулем Sparkfun Artemis на базі чіпа Ambiq Apollo3 з процесором Arm Cortex-M4F з частотою до 96 МГц при споживанні менше 6 мА. Як запевняє Андреас Еріксен, він спеціально зробив комп'ютер дуже слабким для підвищення автономності, але потужності вистачає для роботи в середовищі LISP, наприклад, для створення електронних таблиць. Ентузіаст хоче знайти дисплей побільше, зберігши енергоефективність.

Електронна "начинка" PotatoP Фото: Марс

Назва PotatoP містить у собі англійське слово "картопля" — так іноді називають малопотужні пристрої, суфікс toP — вказує на форм-фактор ноутбука (laptop) та суфікс "p", який використовується для предикатів LISP. Свою операційну систему Андреас Еріксен називає PotatOS.

Раніше писали, що в Китаї почали продавати персональні квантові комп'ютери Wuyuan на 24 куб. Перший такий пристрій нещодавно поставили "неназваному користувачеві".

Повідомляли також, що вчені створили комп'ютер на основі грибів. Вони змогли використовувати грибний міцелій як компоненти материнської плати, адже він добре проводить електричний струм, імітуючи двійкову мову.

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