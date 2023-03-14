Украинский дрон атаковал химический завод в Брянской области, — россСМИ

Российский комплекс "Панцырь-С1" якобы сбил летательный аппарат всего в паре километров от цели. Еще один БПЛА рухнул под Белгородом.

Related video

В России перехватили украинский беспилотник, который нацелился на химический завод в Брянской области. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash, не раскрывая свои источники.

По данным СМИ, дрон запустили с территории Украины неподалеку от границы. Он летел на малой высоте, чтобы нанести удар по Брянскому химическому заводу в городе Сельцо. Самоходный ракетно-пушечный комплекс "Панцырь-С1" якобы сбил БПЛА в нескольких километрах от цели. Место крушения оцепили российские службы быстрого реагирования, саперы исследуют и обезвреживают обломки летательного аппарата.

Губернатор Александр Богомаз и правительство Брянской области пока никак не прокомментировали эту информацию. Зато глава Белгородской области официально заявил в Telegram об атаке еще одного дрона. По его словам, система ПВО сбила под Белгородом беспилотник, обломки которого упали на крышу гаража возле частного дома, предварительно, пострадавших нет.

6 марта российские СМИ сообщили, будто ВСУ 20 раз обстреляли поселок Белевица в Брянской области. В частности, применили боевые беспилотники, два из которых россиянам удалось сбить. Согласно сообщению, в результате ударов повреждены два жилых дома.

13 марта появилась информация о действиях "украинской" диверсионной группы в Брянской области. По данным российских пропагандистов, группа расстреляла автомобиль и убила пожилого местного жителя Леонида Голованова, после чего забрала его документы для подготовки будущих диверсий.

В начале марта военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов заявил, что украинские беспилотники наносят большой ущерб России, хотя там этого не признают. В результате атак россияне уже потеряли много людей, техники и денег.