Український дрон атакував хімічний завод у Брянській області, — росЗМІ

Російський комплекс "Панцир-С1" нібито збив літальний апарат лише за кілька кілометрів від цілі. Ще один БПЛА впав під Бєлгородом.

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У Росії перехопили український безпілотник, який націлився на хімічний завод у Брянській області. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash, не розкриваючи свої джерела.

За даними ЗМІ, дрон запустили з території України неподалік від кордону. Він летів на малій висоті, щоб завдати удару по Брянському хімічному заводу в місті Сельцо. Самохідний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" нібито збив БПЛА за кілька кілометрів від цілі. Місце аварії оточили російські служби швидкого реагування, сапери досліджують та знешкоджують уламки літального апарату.

Губернатор Олександр Богомаз та уряд Брянської області поки що ніяк не прокоментували цю інформацію. Натомість голова Бєлгородської області офіційно заявив у Telegram про атаку ще одного дрона. За його словами, система ППО збила під Бєлгородом безпілотник, уламки якого впали на дах гаража біля приватного будинку, попередньо постраждалих немає.

6 березня російські ЗМІ повідомили, що ЗСУ 20 разів обстріляли селище Білевиця в Брянській області. Зокрема, застосували бойові безпілотники, два з яких росіянам удалося збити. Згідно з повідомленням, унаслідок ударів пошкоджено два житлові будинки.

13 березня з'явилася інформація про дії "української" диверсійної групи у Брянській області. За даними російських пропагандистів, група розстріляла автомобіль та вбила літнього місцевого жителя Леоніда Голованова, після чого забрала його документи для підготовки майбутніх диверсій.

На початку березня військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов заявив, що українські безпілотники завдають великої шкоди Росії, хоча там цього не визнають. Внаслідок атак росіяни вже втратили багато людей, техніки та грошей.