Прорив "українських ДРГ" у Брянській області: росЗМІ повідомляють про пограбування цивільних

Пропагандисти видали нову версію інциденту з "диверсантами" на Брянщині, звинувативши бійців "Російського добровольчого корпусу" у документів та банківських карт "розстріляного" чоловіка.

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У Росії поширюються нові деталі боїв "української ДРГ" у Брянській області. Нібито українські диверсанти забрали документи 63-річного місцевого мешканця, по машині якого відкрили вогонь. Про це написали у соцмережах Mash.

Пропагандисти стверджують, що "українські ДРГ" у Брянській області нібито викрали у розстріляного місцевого паспорт та банківські картки. Добровольці пішли на подібний крок, на думку росЗМІ, задля підготовки наступних диверсій.

Чоловіка, якого нібито вбили українські диверсанти, звуть Леонід Голованов. 63-річний місцевий віз дітей на своїй машині у сусіднє село Брянської області, коли натрапив на ДРГ. У росЗМІ повідомляють, що по автівці відкрили вогонь, внаслідок чого Голованов загинув на місці.

"Під час упізнання тіла вдова не знайшла його паспорта, банківських карток та ключів від квартири. Леонід Голованов працював слюсарем і разом із дружиною пек для наших військових пиріжки і відправляв до підрозділів", — йдеться у пості Mash.

"Українська ДРГ" у Брянській області — що відомо

Першим про "українських диверсантів" у Брянській області повідомив журналістам губернатор Олександр Богомаз. За його словами, учасники ДРГ розстріляли машину, внаслідок чого загинув чоловік та отримала поранення дитина. Пізніше пропагандисти розповідали, що група з 40 "диверсантів" захопила заручників у селі Сушани.

РосЗМІ завіряли, що "українська ДРГ" захопила в заручники сім’ю з двома дітьми. Інформацію про "диверсантів" у Брянській області підтвердили у ФСБ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про захід "української ДРГ" у Брянську область. За словами посадовця, Росії варто боятись власних партизанів, а історія з заручниками — класична провокація.

У Генштабі ЗСУ журналістів завірили, що Збройні сили не мають жодного відношення до "українських диверсантів" у Брянській області.

Пізніше, 7 березня, в Росії показали 10-річного хлопчика, що нібито постраждав від української ДРГ. Герой Росії вручив хлопчику медаль у палаті лікарні.