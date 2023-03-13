Прорыв "украинских ДРГ" в Брянской области: росСМИ сообщают об ограблениях гражданских

Пропагандисты выдали новую версию инцидента с "диверсантами" в Брянской области, обвинив бойцов "Русского добровольческого корпуса" в похищении документов и банковских карт "расстрелянного" мужчины.

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В России распространяются новые детали боев украинской ДРГ в Брянской области. Якобы украинские диверсанты забрали документы 63-летнего местного жителя, по машине которого открыли огонь. Об этом написали в соцсетях Mash.

Пропагандисты утверждают, что "украинские ДРГ" в Брянской области якобы похитили у расстрелянного местного паспорта и банковские карты. Добровольцы пошли на подобный шаг, по мнению росСМИ, для подготовки последующих диверсий.

Мужчину, которого якобы убили украинские диверсанты, зовут Леонид Голованов. 63-летний местный вез детей на своей машине в соседнее село Брянской области, когда наткнулся на ДРГ. В росСМИ сообщают, что по автомобилю открыли огонь, в результате чего Голованов погиб на месте.

"Во время опознания тела вдова не нашла его паспорта, банковских карт и ключей от квартиры. Леонид Голованов работал слесарем и вместе с женой пек для наших военных пирожки и отправлял в подразделения", — говорится в посте Mash.

"Украинская ДРГ" в Брянской области — что известно

Первым об "украинских диверсантах" в Брянской области сообщил журналистам губернатор Александр Богомаз. По его словам, участники ДРГ расстреляли машину, в результате чего погиб мужчина и получил ранение ребенок. Позже пропагандисты рассказывали, что группа из 40 диверсантов захватила заложников в селе Сушаны.

РосСМИ заверяли, что "украинская ДРГ" захватила в заложники семью с двумя детьми. Информацию о "диверсантах" в Брянской области подтвердили в ФСБ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о заходе "украинской ДРГ" в Брянскую область. По словам чиновника, России следует бояться собственных партизан, а история с заложниками — классическая провокация.

В Генштабе ВСУ журналистов заверили, что Вооруженные силы не имеют никакого отношения к "украинским диверсантам" в Брянской области.

Позже, 7 марта, в России показали 10-летнего мальчика, якобы пострадавшего от украинской ДРГ. Герой России вручил мальчику медаль в палате больницы.