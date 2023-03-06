"Обстріляли 20 разів": у Брянській області повідомили про "прильоти" та нібито збиття дронів (відео)

У росЗМІ стверджують, що ЗСУ нібито завдали удару по селищу Білевиця. Пошкоджено два житлові будинки.

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У російських ЗМІ повідомляють, що Збройні сили України нібито 20 разів обстріляли селище Білевиця у Погарському районі Брянської області. Про це у понеділок, 6 березня, повідомляє російське медіа Mash.

Зокрема, повідомляється, що ЗСУ нібито застосували безпілотники, два з яких збили російські сили ППО. При цьому РосЗМІ пишуть про пошкодження двох житлових будинків.

За попередньою інформацією, під час "обстрілу" ніхто не постраждав.

Нагадаємо, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Kraken у неділю, 5 березня, показав знищення автономної вежі спостереження у Брянській області РФ.

Також нагадаємо, Фокус в одному матеріалі зібрав усе, що було відомо вдень 2 березня про ситуацію у Брянській області. РосЗМІ, зокрема, писали про взяття в заручники дітей, вбивство чоловіка та поранення 10-річної дитини.