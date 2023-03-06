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Военный Фокус Российско-украинская война

"Обстреляли 20 раз": в Брянской области сообщили о "прилетах" и якобы сбитии дронов (видео)

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Фото: Telegram-канал Mash | ВСУ якобы применили беспилотники, два из которых сбили российские силы ПВО

В росСМИ утверждают, что ВСУ якобы нанесли удар по поселку Белевица. Повреждены два жилых дома.

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В российских СМИ сообщают, что Вооруженные силы Украины якобы 20 раз обстреляли поселок Белевица в Погарском районе Брянской области. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает российское медиа Mash.

В частности сообщается, что ВСУ якобы применили беспилотники, два из которых сбили российские силы ПВО. При этом росСМИ пишут о повреждениях двух жилых домов.

По предварительной информации, в ходе "обстрела" никто не пострадал.

Напомним, спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Kraken в воскресенье, 5 марта, показало уничтожение автономной вышки наблюдения в Брянской области РФ.

Также напомним, Фокус в одном материале собрал все, что было известно днем 2 марта о ситуации в Брянской области. РосСМИ, в частности, писали о взятии в заложники детей, убийстве мужчины и ранении 10-летнего ребенка.