"Обстреляли 20 раз": в Брянской области сообщили о "прилетах" и якобы сбитии дронов (видео)

В росСМИ утверждают, что ВСУ якобы нанесли удар по поселку Белевица. Повреждены два жилых дома.

Related video

В российских СМИ сообщают, что Вооруженные силы Украины якобы 20 раз обстреляли поселок Белевица в Погарском районе Брянской области. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает российское медиа Mash.

В частности сообщается, что ВСУ якобы применили беспилотники, два из которых сбили российские силы ПВО. При этом росСМИ пишут о повреждениях двух жилых домов.

По предварительной информации, в ходе "обстрела" никто не пострадал.

Напомним, спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Kraken в воскресенье, 5 марта, показало уничтожение автономной вышки наблюдения в Брянской области РФ.

Также напомним, Фокус в одном материале собрал все, что было известно днем 2 марта о ситуации в Брянской области. РосСМИ, в частности, писали о взятии в заложники детей, убийстве мужчины и ранении 10-летнего ребенка.