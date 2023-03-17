ВСУ испытывают в Крыму дальнобойные дроны перед наступлением, — эксперт

По мнению Алексея Гетьмана, пока украинские войска не наносят ощутимого урона оккупантам на полуострове, зато набираются опыта для дальнейших атак.

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Вооруженные силы Украины могут испытывать дальнобойные дроны, нанося удары по российским объектам в Крыму. Такое предположение в эфире "Радио НВ" озвучил майор запаса Алексей Гетьман.

Украинский военный прокомментировал взрывы в Севастополе, Керчи и других городах временно оккупированного Крыма, которые связывают с атаками БПЛА. Алексей Гетьман напомнил, что в конце 2022 года "Укроборонпром" заявил о создании и испытании отечественных ударных беспилотников с дальностью полета до 2000 км, которую недавно удалось увеличить до 3000 км. С помощью таких дронов ВСУ могут атаковать цели не только на Крымском полуострове, но и на территории России.

"Я не думаю, что мы нанесли врагу большого вреда, но мы испытываем наши летательные аппараты, и я надеюсь, что мы их очень активно задействуем во время контрнаступления, которого все ждут", — отметил Алексей Гетьман.

1 марта Минобороны РФ заявило о массированной атаке дронов на Крым. По словам россиян, их ПВО сбило 6 летательных аппаратов, еще 4 обезвредили средства РЭБ. Вскоре появилась информация, что в Сакском районе обнаружили коммерческий беспилотник Mugin-5, который можно приобрести в Китае.

До этого 16 февраля оккупанты заявили об атаке Севастополя 10 беспилотниками. ВС РФ якобы сбили часть БПЛА над Черным морем неподалеку от города, а остальные — в других районах полуострова.

В январе "Укроборонпром" отчитался об успешном испытании ударного дрона, созданного по распоряжению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Представители концерна утверждают, что беспилотник может поражать цели на расстоянии до 1000 км.