ЗСУ випробовують у Криму далекобійні дрони перед наступом, — експерт

На думку Олексія Гетьмана, поки українські війська не завдають відчутної шкоди окупантам на півострові, натомість набираються досвіду для подальших атак.

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Збройні сили України можуть зазнавати далекобійних дронів, завдавши ударів по російських об'єктах у Криму. Таке припущення в ефірі " Радіо НВ " озвучив майор запасу Олексій Гетьман.

Український воєнний прокоментував вибухи у Севастополі, Керчі та інших містах тимчасово окупованого Криму, які пов'язують із атаками БПЛА. Олексій Гетьман нагадав, що наприкінці 2022 року "Укроборонпром" заявив про створення та випробування вітчизняних ударних безпілотників із дальністю польоту до 2000 км, яку нещодавно вдалося збільшити до 3000 км. За допомогою таких дронів ЗСУ можуть атакувати цілі не лише на Кримському півострові, а й на території Росії.

"Я не думаю, що ми завдали ворогові великої шкоди, але ми відчуваємо наші літальні апарати, і я сподіваюся, що ми їх дуже активно задіяємо під час контрнаступу, на який всі чекають", — зазначив Олексій Гетьман.

1 березня Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів на Крим. За словами росіян, їх ППО збило 6 літальних апаратів, ще 4 знешкодили кошти РЕБ. Невдовзі з'явилася інформація, що у Сакському районі виявили комерційний безпілотник Mugin-5, який можна придбати у Китаї.

До цього 16 лютого окупанти заявили про атаку Севастополя 10 безпілотниками. ЗС РФ нібито збили частину БПЛА над Чорним морем неподалік міста, інші — в інших районах півострова.

У січні "Укроборонпром" звітував про успішне випробування ударного дрона, створеного за розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Представники концерну стверджують, що безпілотник може вражати цілі на відстані 1000 км.