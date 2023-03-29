В России, вероятно, готовятся к полной блокировке YouTube, — Forbes

По словам анонимного источника, в соцсеть "ВКонтакте" прибегла к превентивным мерам, ожидая интенсивного роста трафика.

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Российская социальная сеть VK ("ВКонтакте"), возможно, начала активную подготовку к отключению видеохостинга YouTube на территории России. Об этом сообщил Forbes вчера, 28 марта.

Как пишет издание Forbes, "Вконтакте" начала сильно расширять использование сети CDN-серверов, с целью сделать загрузку видеоконтента более оперативной. Кроме того, VK пытается договориться с крупными операторами о кеширующих сервисах.

CDN, кстати, — это сеть серверов с копиями самого востребованного контента. С помощью нее контент можно получать не с центрального сервера, а с ближайшей доступной точки.

В самой VK заявили, что разворачивание CDN связано только с "ростом популярности компании".

Кроме того, "ВКонтакте" сейчас пытается заинтересовать своей платформой популярных русскоязычных блогеров из YouTube.

К слову, в России с 1 марта запретили использования иностранных мессенджеров. Под "раздачу" попали: Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Skype, Discord, Snapchat, Threema и WeChat.

А 21 марта 2022 года в стране-агрессоре запретили социальные сети Instagram и Facebook "за экстремистскую деятельность".

Известно, что альтернативой YouTube власти России считают Rutube. В марте 2022 года появилась информация, что зарегистрироваться на сайте можно будет только через "Госуслуги", с указанием всех паспортных данных.