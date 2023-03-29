У Росії, ймовірно, готуються до повного блокування YouTube, — Forbes

За словами анонімного джерела, соцмережа "ВКонтакте" вдалася до превентивних заходів, очікуючи інтенсивного зростання трафіку.

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Російська соціальна мережа VK ("ВКонтакте"), можливо, розпочала активну підготовку до відключення відеохостингу YouTube на території Росії. Про це повідомив Forbes учора, 28 березня.

Як пише видання Forbes, "ВКонтакте" почала сильно розширювати використання мережі CDN-серверів із метою зробити завантаження відеоконтенту оперативнішим. Крім того, VK намагається домовитися з великими операторами про сервіси, що кешують.

CDN, до речі, — це мережа серверів із копіями найпопулярнішого контенту. За допомогою неї контент можна отримувати не з центрального сервера, а з доступної найближчої точки.

У самій VK заявили, що розгортання CDN пов'язане лише зі "зростанням популярності компанії".

Крім того, "ВКонтакте" зараз намагається зацікавити своєю платформою популярних російськомовних блогерів із YouTube.

До речі, у Росії з 1 березня заборонили використання іноземних месенджерів. Під "роздачу" потрапили:= Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Skype, Discord, Snapchat, Threema та WeChat.

А 21 березня 2022 року в країні-агресорі заборонили соціальні мережі Instagram і Facebook "за екстремістську діяльність".

Відомо, що альтернативою YouTube влада Росії вважає Rutube. У березні 2022 року з'явилася інформація, що зареєструватися на сайті можна буде лише через "Держпослуги" із зазначенням усіх паспортних даних.