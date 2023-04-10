Месть за взлом куратора ГРУ: РФ запустила DDos-атаку на OSINT-расследователей Украины

По информации сообщества, пиковая нагрузка на сайт достигла более 1 млн запросов в минуту, однако специалистам удалось отбить атаку. Россияне потратили на нее около $5 тысяч.

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Хакерская группа Fancy Bear, которая связана с российскими спецслужбами запустила DDos-атаку на сайт InformNapalm и тем самым впустую потратили 5 тысяч долларов. Об этом сообщили в Telegram-канале сообщества 10 апреля.

По информации издания, это своеобразный ответ со стороны Российской Федерации на взлом почты куратора кремлевских хакеров из ГРУ и в такой способ они пытаются отвернуть внимание.

"Они спустили в трубу около $5K, чтобы организовать сверхмощную DDos-атаку на наш сайт, чтобы хоть как-то затормозить распространение информации об изломе подполковника Моргачева. Но их атака успешно отбита, системный администратор InformNapalm сообщил, что пиковая нагрузка достигала более 1 млн. запросов в минуту", — говорится в сообщении.

Запросы шли из разных стран, среди которых Индонезия и Китай. В InformNapalm отметили, что это свидетельствует об успешности проведенной хакерской атаки на почту российского подполковника и информация дошла до высших кабинетов Главного управления Генштаба ВС РФ.

В ближайшие дни в сети будет опубликован архив "дампа" куратора российских хакеров из ГРУ, что лишь усугубит ситуацию.

Взлом электронной почты кремлевского куратора Моргачева: что известно

Украинским активистам из группировки "КіберСпротив" в понедельник, 10 апреля удалось взломать электронную почту российского подполковника Сергея Моргачева. Он в розыске ФБР за то, что причастен ко взломам серверов Демократической партии и попытки вмешательства в выборы в США.

Благодаря этому событию украинским хакерам удалось получить немало подробностей о его личной жизни, места проживания, фото документов и информацию о связанных с ним лиц.

"В его обязанности входил: подбор и контроль работы личного состава отдела, распределение задач, взаимодействие с другими подразделениями. (То есть резюме косвенно подтверждает, что Моргачев руководил группой военных хакеров в составе ГРУ). Интересно, что он указал в резюме, что "не готов к переезду", но готов к командировкам, если они будут не очень частыми", — говорится в сообщении.

Взлом почты Сергея Моргачева Фото: InformNapalm Взлом почты Сергея Моргачева Фото: InformNapalm Взлом почты Сергея Моргачева Фото: InformNapalm

Напомним, 5 апреля украинские хакеры взломали почту экс-депутата Госдумы РФ Багдасарова. Благодаря документам, которые получили украинские хакеры с почты политика стало известно, что углубленное российско-иранское сотрудничество является вынужденным шагом РФ для обхода санкций.