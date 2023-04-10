Помста за злом куратора ГРУ: РФ запустила DDos-атаку на OSINT-розслідувачів України

За інформацією спiльноти, пікове навантаження на сайт досягло понад 1 млн запитів за хвилину, проте фахівцям вдалося відбити атаку. Росіяни витратили на неї близько 5 тисяч доларів.

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Хакерська група Fancy Bear, пов'язана з російськими спецслужбами, запустила DDos-атаку на сайт InformNapalm і цим марно витратили 5 тисяч доларів. Про це повідомили у Telegram-каналі спільноти 10 квітня.

За інформацією видання, це своєрідна відповідь з боку Російської Федерації на злом пошти куратора кремлівських хакерів з ГРУ і таким чином вони намагаються відвернути увагу.

"Вони спустили в трубу близько $5K, щоб організувати надпотужну DDos-атаку на наш сайт, щоб хоч якось загальмувати поширення інформації про підполковника Моргачова. Але їхня атака успішно відбита, системний адміністратор InformNapalm повідомив, що пікове навантаження досягало більше 1 млн запитів за хвилину", — йдеться в повідомленні.

Запити йшли з різних країн, серед яких Індонезія та Китай. У InformNapalm зазначили, що це свідчить про успішність проведеної атаки хакерів на пошту російського підполковника і інформація дійшла до вищих кабінетів Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Найближчими днями в мережі буде опубліковано архів "дампа" куратора російських хакерів із ГРУ, що лише погiршить ситуацію.

Злам електронної пошти кремлівського куратора Моргачова: що відомо

Українським активістам із угрупування "КіберСпротив" у понеділок, 10 квітня вдалося зламати електронну пошту російського підполковника Сергія Моргачова. Він у розшуку ФБР за те, що причетний до зламів серверів Демократичної партії та спроби втручання у вибори до США.

Завдяки цій події українським хакерам вдалося отримати чимало подробиць про його особисте життя, місце проживання, фото документів та інформацію про пов'язаних з ним осіб.

"В його обов'язки входив: підбір та контроль роботи особового складу відділу, розподіл завдань, взаємодія з іншими підрозділами. (Тобто резюме побічно підтверджує, що Моргачов керував групою військових хакерів у складі ГРУ). Цікаво, що він вказав у резюме, що" не готовий до переїзду", але готовий до відряджень, якщо вони будуть не дуже частими", — йдеться у повідомленні.

Злом пошти Сергія Моргачова Фото: InformNapalm Злом пошти Сергія Моргачова Фото: InformNapalm Злом пошти Сергія Моргачова Фото: InformNapalm

Нагадаємо, 5 квітня українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова. Завдяки документам, які отримали українські хакери з пошти політика, стало відомо, що поглиблена російсько-іранська співпраця є вимушеним кроком РФ для обходу санкцій.