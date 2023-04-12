До 20 тысяч долларов: создатели ChatGPT будут платить пользователям

Денежное вознаграждение, как пишет издание, устанавливается в зависимости от размера обнаруженных ошибок, начиная от 200 долларов за то, что она называет "проявлением низкой серьезности", до 20 000 долларов за "исключительные открытия".

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Создатель ChatGPT, компания OpenAI, будет платить пользователям от 200 до 20 000 долларов за найденные недостатки в своем чат-боте. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что такие программы достаточно популярні в индустрии технологий. OpenAI что будет заниматься этим вместе со специальной платформой Bugcrowd. Именно на этой платформе разместят механизм сообщения о багах.

"Компания будет выплачивать денежное вознаграждение в зависимости от размера обнаруженных ошибок, начиная от 200 долларов за то, что она называет "проявлением низкой серьезности", до 20 000 долларов за "исключительные открытия"", — говорится в сообщении.

Сообщить о найденной проблеме можно по ссылке. Обработку заявок и проверку их будет проводить специальный алгоритм.

10 апреля появилась информация, что житель Тайланда Паттавикорн Бунрин использовал искусственный интеллект ChatGPT для генерации чисел, которые помогли ему выиграть в лотерею.

Недавно стало известно, что ChatGPT обманул пользователей, прикинувшись слепым человеком.

Ранее Фокус писал, что в Стенфорде подвели итоги года о внедрении ИИ и были в шоке: оказывается нейросети очень негативно влияли на криминальную обстановку, экологию и даже рынок труда.