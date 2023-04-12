До 20 тисяч доларів: творці ChatGPT платитимуть користувачам

Грошова винагорода, як пише видання, встановлюється залежно від серйозності виявлених помилок, починаючи від 200 доларів за те, що вона називає "проявом низької серйозності", до 20 000 доларів за "виключні відкриття".

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Автор ChatGPT, компанія OpenAI, буде платити користувачам від 200 до 20 000 доларів за знайдені недоліки в своєму чат-боті. Про це сьогодні, 12 квітня, повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що такі програми є досить популярними в індустрії технологій. OpenAI що займатиметься цим разом із спеціальною платформою Bugcrowd. Саме на цій платформі розмістять механізм повідомлення про баги.

"Компанія виплачуватиме грошову винагороду залежно від розміру виявлених помилок, починаючи від 200 доларів за те, що вона називає "проявом низької серйозності", до 20 000 доларів за "виключні відкриття"", — йдеться у повідомленні.

Повідомити про знайдену проблему можна за посиланням. Обробку заявок та перевірку їх проводитиме спеціальний алгоритм.

10 квітня з'явилася інформація, що мешканець Тайланду Паттавікорн Бунрін використав штучний інтелект ChatGPT для генерації чисел, які допомогли йому виграти у лотерею.

Нещодавно стало відомо, що ChatGPT обдурив користувачів, прикинувшись сліпою людиною.

Раніше Фокус писав, що в Стенфорді підбили підсумки року про впровадження ІІ і були в шоці: виявляється, нейромережі дуже негативно впливали на кримінальну обстановку, екологію і навіть ринок праці.