Армия Ирана представила первый беспилотник-"глушилку": чем он грозит Украине

Иранцы уверяют, что оснастили Mohajer 6 новейшими системами для радиоэлектронной борьбы, подавляющими связь других дронов. Такие БПЛА применяет и Россия.

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Во вторник, 11 апреля, иранская армия представила свой первый беспилотник для радиоэлектронной борьбы — Mohajer 6. Об этом стало известно местному информационному агентству Tasnim.

По данным СМИ, Mohajer 6 сможет подавлять связь между БПЛА противника и их операторами с помощью новой "высокотехнологичной" системы создания радиолокационных помех. Он стал первой моделью в армии Ирана, которая может вести радиоэлектронную борьбу и воздействовать на системы связи противника.

Стоит отметить, что Mohajer 6 — это не новый иранский беспилотник, ведь первые аппараты выпущены еще в 2018 году, однако теперь он получил функции РЭБ. Конструкция позволяет устанавливать на БПЛА различную полезную нагрузку, ранее модель использовали для ведения мультиспектральной разведки и нанесения ударов, для последнего вооружается четырьмя высокоточными боеприпасами или бомбами Qaem-5.

Беспилотники Mohajer 6 поступили в оперативные части иранских вооруженных сил вместе с 1084 единицами боевой техники и вооружения, которые были произведены, модернизированы или отремонтированы местными предприятиями — их передали во время церемонии, где присутствовал командующий армией генерал-майор Абдолрахим Мусави. Эти системы должны усилить подразделения, использующие бронетехнику, артиллерию, ракеты, беспилотники, вертолеты и средства РЭБ.

Среди техники, которую передали армии Ирана, Tasnim выделило танковый транспортер "Киан-800", понтонные мосты, тренажер гранатомета, комплекс РЭБ Arash, средства тактического управления, транспорт для установки переносных станций связи, системы тактической сотовой связи и системы ПВО Majid. Еще иранские военные представили ракеты Almas, бомбы Qaem, противотанковые ракеты Dehlaviyeh-2, три оптические системы ночного видения, системы противодействия ракетам Shafaq, ракетные комплексы Fath-360, умные снаряды высокой точности и различное артиллерийское вооружение.

В октябре 2022 года Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские войска сбили иранский беспилотник Mohajer 6. Он нес управляемую бомбу Qaem-5, которую так и не успел сбросить.

Специалисты ГУР разобрали захваченный дрон Mohajer 6 и посмотрели, как он устроен. Внутри обнаружили детали из США, Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже Украины.

В декабре появилась информация, что ВС РФ завезли партию дронов Mohajer 6 в Крым. Вероятно, их могут до сих пор применять на территории Украины. Не исключено также, что иранцы передадут российским партнерам новые комплексы РЭБ для этих беспилотников.