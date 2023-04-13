Армія Ірану представила перший безпілотник-"глушилку": чим він загрожує Україні

Іранці запевняють, що оснастили Mohajer 6 найновішими системами для радіоелектронної боротьби, які приглушують зв'язок інших дронів. Такі БПЛА застосовує і Росія.

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У вівторок, 11 квітня, іранська армія представила свій перший безпілотник для радіоелектронної боротьби Mohajer 6. Про це стало відомо місцевому інформаційному агентству Tasnim.

За даними ЗМІ, Mohajer 6 зможе пригнічувати зв'язок між БПЛА противника та їхніми операторами за допомогою нової "високотехнологічної" системи створення радіолокаційних перешкод. Він став першою моделлю в армії Ірану, яка може вести радіоелектронну боротьбу та впливати на системи зв'язку супротивника.

Варто зазначити, що Mohajer 6 — це не новий іранський безпілотник, адже перші апарати випущені ще 2018 року, проте тепер він отримав функції РЕБ. Конструкція дозволяє встановлювати на БПЛА різне корисне навантаження, раніше модель використовували для ведення мультиспектральної розвідки та завдання ударів, для останнього озброюється чотирма високоточними боєприпасами або бомбами Qaem-5.

Безпілотники Mohajer 6 надійшли до оперативних частин іранських збройних сил разом із 1084 одиницями бойової техніки та озброєння, які були вироблені, модернізовані чи відремонтовані місцевими підприємствами — їх передали під час церемонії, де був присутній командувач армії генерал-майор Абдолрахім Мусаві. Ці системи повинні посилити підрозділи, які використовують бронетехніку, артилерію, ракети, безпілотники, гелікоптери та засоби РЕБ.

Серед техніки, яку передали армії Ірану, Tasnim виділило танковий транспортер "Кіан-800", понтонні мости, тренажер гранатомета, комплекс РЕБ Arash, засоби тактичного керування, транспорт для встановлення переносних станцій зв'язку, системи тактичного стільникового зв'язку та системи ППО Majid. Ще іранські військові представили ракети Almas, бомби Qaem, протитанкові ракети Dehlaviyeh-2, три оптичні системи нічного бачення, системи протидії ракет Shafaq, ракетні комплекси Fath-360, розумні снаряди високої точності та різне артилерійське озброєння.

У жовтні 2022 року Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські війська збили іранський безпілотник Mohajer 6. Він ніс керовану бомбу Qaem-5, яку не встиг скинути.

Фахівці ГУР розібрали захоплений дрон Mohajer 6 та подивилися, як він влаштований. Усередині виявили деталі із США, Японії, Китаю, Швеції, Австрії і навіть України.

У грудні з'явилася інформація, що ЗС РФ завезли партію дронів Mohajer 6 до Криму. Ймовірно, їх досі можуть застосовувати на території України. Не виключено також, що іранці передадуть російським партнерам нові комплекси РЕБ цих безпілотників.