Россияне хотят уничтожать Abrams и Leopard игрушечными "танками" из Китая (видео)

Российские военные уверяют, будто гусеничная платформа на радиоуправлении способна доставить и взорвать до 20 кг взрывчатки, но эксперты в этом сомневаются.

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Российские военные грозятся уничтожать западные танки Leopard 2 и Abrams в Украине с помощью дешевых наземных дронов-камикадзе. Об этом они сообщили журналистам телеканала "Россия 1".

Новостной сюжет посвящен учебному центру имени Владимира Жоги, который якобы расположен на территории Донбасса. Здесь российские военные отрабатывают навыки обращения с разными беспилотными системами, в том числе ударными квадрокоптерами и наземным гусеничным роботом. Последний, как утверждают россияне, создан из дешевых деталей, напечатанных на 3D-принтере, и может нести до 15-20 кг взрывчатки вместе с поражающими элементами. В ролике такой дрон заехал под БТР: вероятно, именно так его и планируют применять, взрывая бронетехнику снизу.

Как пишет издание Defence Express, под видом самодельного робота россияне представили игрушечный танк на радиоуправлении китайского производства, который можно приобрести на Aliexpress за 4-12 тыс. грн в зависимости от комплектации. Как предполагают аналитики, в России народные умельцы решили установить на аппарат камеру и взрывное устройство. Игрушку выдают буксировочные кольца в передней части конструкции — они явно имеют чисто декоративную роль, поэтому специально печатать их для боевого робота нецелесообразно.

Декоративные крепления робота Фото: Defence Express

Defence Express сомневается, что представленный "игрушечный" аппарат выдержит заявленные 20 кг взрывчатки. Вполне вероятно, он просто не сможет сдвинуться с места из-за столь тяжелой полезной нагрузки и не доедет до поля боя, оставшись лишь героем российских новостей.

Не так давно западные партнеры начали поставлять Украине современные тяжелые танки Abrams и Leopard 2, а Россия уже ищет способы борьбы с ними. В январе они заявили, будто танки НАТО сможет уничтожать наземный робот "Маркер".

Ранее ВСУ показали, что уже применяют наземные дроны против оккупантов. Колесная платформа с камерой несет ящик с 12 кг тротила и мину МОН-90, которые забрасывает на вражеские позиции на небольшом расстоянии, после чего защитники Украины дистанционно их взрывают.

В марте ВСУ показали боевого робота, который стреляет из пулеметов и автоматов. Оператор управляет беспилотником через пульт с кабелем на расстоянии до 50 км, чтобы вести огонь, не рискуя своей жизнью.