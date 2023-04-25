Россияне хотят уничтожать Abrams и Leopard игрушечными "танками" из Китая (видео)
Российские военные уверяют, будто гусеничная платформа на радиоуправлении способна доставить и взорвать до 20 кг взрывчатки, но эксперты в этом сомневаются.
Российские военные грозятся уничтожать западные танки Leopard 2 и Abrams в Украине с помощью дешевых наземных дронов-камикадзе. Об этом они сообщили журналистам телеканала "Россия 1".
Новостной сюжет посвящен учебному центру имени Владимира Жоги, который якобы расположен на территории Донбасса. Здесь российские военные отрабатывают навыки обращения с разными беспилотными системами, в том числе ударными квадрокоптерами и наземным гусеничным роботом. Последний, как утверждают россияне, создан из дешевых деталей, напечатанных на 3D-принтере, и может нести до 15-20 кг взрывчатки вместе с поражающими элементами. В ролике такой дрон заехал под БТР: вероятно, именно так его и планируют применять, взрывая бронетехнику снизу.
Как пишет издание Defence Express, под видом самодельного робота россияне представили игрушечный танк на радиоуправлении китайского производства, который можно приобрести на Aliexpress за 4-12 тыс. грн в зависимости от комплектации. Как предполагают аналитики, в России народные умельцы решили установить на аппарат камеру и взрывное устройство. Игрушку выдают буксировочные кольца в передней части конструкции — они явно имеют чисто декоративную роль, поэтому специально печатать их для боевого робота нецелесообразно.
Defence Express сомневается, что представленный "игрушечный" аппарат выдержит заявленные 20 кг взрывчатки. Вполне вероятно, он просто не сможет сдвинуться с места из-за столь тяжелой полезной нагрузки и не доедет до поля боя, оставшись лишь героем российских новостей.
Не так давно западные партнеры начали поставлять Украине современные тяжелые танки Abrams и Leopard 2, а Россия уже ищет способы борьбы с ними. В январе они заявили, будто танки НАТО сможет уничтожать наземный робот "Маркер".
Ранее ВСУ показали, что уже применяют наземные дроны против оккупантов. Колесная платформа с камерой несет ящик с 12 кг тротила и мину МОН-90, которые забрасывает на вражеские позиции на небольшом расстоянии, после чего защитники Украины дистанционно их взрывают.
В марте ВСУ показали боевого робота, который стреляет из пулеметов и автоматов. Оператор управляет беспилотником через пульт с кабелем на расстоянии до 50 км, чтобы вести огонь, не рискуя своей жизнью.