Росіяни хочуть знищувати Abrams і Leopard іграшковими "танками" з Китаю (відео)
Російські військові запевняють, ніби гусенична платформа на радіокеруванні здатна доставити та підірвати до 20 кг вибухівки, але експерти у цьому сумніваються.
Російські військові погрожують знищувати західні танки Leopard 2 та Abrams в Україні за допомогою дешевих наземних дронів-камікадзе. Про це повідомили журналістам телеканалу "Россия 1".
Новинний сюжет присвячений навчальному центру імені Володимира Жоги, який нібито розташований на території Донбасу. Тут російські військові відпрацьовують навички поводження з різними безпілотними системами, зокрема ударними квадрокоптерами та наземним гусеничним роботом. Останній, як стверджують росіяни, створений з дешевих деталей, надрукованих на 3D-принтері, і може нести до 15-20 кг вибухівки разом з уражальними елементами. У ролику такий дрон заїхав під БТР: мабуть, саме так його й планують застосовувати, підриваючи бронетехніку знизу.
Як пише видання Defence Express, під виглядом саморобного робота росіяни представили іграшковий танк на радіоуправлінні китайського виробництва, який можна придбати на Aliexpress за 4-12 тис. грн залежно від комплектації. Як припускають аналітики, у Росії народні умільці вирішили встановити на апарат камеру та вибуховий пристрій. Іграшку видають кільця буксирування в передній частині конструкції — вони очевидно мають чисто декоративну роль, тому спеціально друкувати їх для бойового робота недоцільно.
Defence Express сумнівається, що представлений "іграшковий" апарат витримає заявлені 20 кг вибухівки. Цілком ймовірно, він просто не зможе зрушити з місця через таке важке корисне навантаження і не доїде до поля бою, залишившись лише героєм російських новин.
Нещодавно західні партнери почали постачати Україні сучасні важкі танки Abrams і Leopard 2, а Росія вже шукає способи боротьби з ними. У січні вони заявили, що танки НАТО зможе знищувати наземний робот "Маркер".
Раніше ЗСУ показали, що вже застосовують наземні дрони проти окупантів. Колісна платформа з камерою несе ящик із 12 кг тротилу та міну МОН-90, які закидає на ворожі позиції на невеликій відстані, після чого захисники України дистанційно їх підривають.
У березні ЗСУ показали бойового робота, який стріляє з кулеметів та автоматів. Оператор керує безпілотником через пульт із кабелем на відстані до 50 км, щоб вести вогонь, не ризикуючи своїм життям.