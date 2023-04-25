Росіяни хочуть знищувати Abrams і Leopard іграшковими "танками" з Китаю (відео)

Російські військові запевняють, ніби гусенична платформа на радіокеруванні здатна доставити та підірвати до 20 кг вибухівки, але експерти у цьому сумніваються.

Related video

Російські військові погрожують знищувати західні танки Leopard 2 та Abrams в Україні за допомогою дешевих наземних дронів-камікадзе. Про це повідомили журналістам телеканалу "Россия 1".

Новинний сюжет присвячений навчальному центру імені Володимира Жоги, який нібито розташований на території Донбасу. Тут російські військові відпрацьовують навички поводження з різними безпілотними системами, зокрема ударними квадрокоптерами та наземним гусеничним роботом. Останній, як стверджують росіяни, створений з дешевих деталей, надрукованих на 3D-принтері, і може нести до 15-20 кг вибухівки разом з уражальними елементами. У ролику такий дрон заїхав під БТР: мабуть, саме так його й планують застосовувати, підриваючи бронетехніку знизу.

Як пише видання Defence Express, під виглядом саморобного робота росіяни представили іграшковий танк на радіоуправлінні китайського виробництва, який можна придбати на Aliexpress за 4-12 тис. грн залежно від комплектації. Як припускають аналітики, у Росії народні умільці вирішили встановити на апарат камеру та вибуховий пристрій. Іграшку видають кільця буксирування в передній частині конструкції — вони очевидно мають чисто декоративну роль, тому спеціально друкувати їх для бойового робота недоцільно.

Декоративні кріплення робота Фото: Defence Express

Defence Express сумнівається, що представлений "іграшковий" апарат витримає заявлені 20 кг вибухівки. Цілком ймовірно, він просто не зможе зрушити з місця через таке важке корисне навантаження і не доїде до поля бою, залишившись лише героєм російських новин.

Нещодавно західні партнери почали постачати Україні сучасні важкі танки Abrams і Leopard 2, а Росія вже шукає способи боротьби з ними. У січні вони заявили, що танки НАТО зможе знищувати наземний робот "Маркер".

Раніше ЗСУ показали, що вже застосовують наземні дрони проти окупантів. Колісна платформа з камерою несе ящик із 12 кг тротилу та міну МОН-90, які закидає на ворожі позиції на невеликій відстані, після чого захисники України дистанційно їх підривають.

У березні ЗСУ показали бойового робота, який стріляє з кулеметів та автоматів. Оператор керує безпілотником через пульт із кабелем на відстані до 50 км, щоб вести вогонь, не ризикуючи своїм життям.