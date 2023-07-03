"Запечатанный iPhone" хотят продать за рекордные $100 000: что в нем особенного

Не распакованные первые модели iPhone – частые гости аукционов, но этот лот может стать самым дорогим в истории. Секрет заключается в одном лишь параметре.

Related video

Меньше чем через две недели завершится онлайн-аукцион по продаже запечатанного iPhone первой серии, который был выпущен в 2007 году и именно этот лот может уйти более чем за $100 тыс., пишет TechRadar. Обычно, фанаты Apple приобретают в свои коллекции подобные "капсулы времени" по цене до $50 тыс., но этот экземпляр действительно редкий.

Именно этот запакованный iPhone на 4 ГБ памяти представлен на аукционе Фото: Скриншот

Нет, на упаковке не стоит автограф самого Стива Джобса, просто эта модель оснащена встроенной памятью на 4 ГБ. Дело в том, что первые iPhone предлагались в продаже с объемом 4 ГБ и 8 ГБ. Несмотря на довольно высокую стоимость в $600 за аппарат, покупатели предпочли переплатить и массово приобретали именно более дорогие версии модели с 8ГБ памяти, а смартфоны с 4 ГБ памяти не пользовались популярностью у публики и Apple очень быстро прекратила их производство.

Именно поэтому лот, выставленный на аукционе LCG Auction такой редкий, ведь именно не распакованных iPhone с таким непопулярным объемом памяти наверняка уже и не осталось в идеальном, а уж тем более не распечатанном состоянии, в отличие от популярных версий на 8 ГБ, что делает лот уникальным и редким для коллекционеров.

Пока что сделано 5 ставок, но борьба за редкий iPhone будет разгораться ближе к концу аукциона Фото: Скриншот

Этот онлайн-аукцион частенько продает нераспечатанные iPhone первых серий и об одном из лотов Фокус уже писал. Его в итоге продали за $63 тысячи после 27 ставок. Видимо, такой успех "обычной" версии на 8 ГБ дает аукциону надежду, что редкий экземпляр на 4 ГБ будет продан еще дороже. Украинцы тоже могут делать ставки, но нужно использовать VPN — аукцион почему-то испытывает проблемы с доступом для посетителей из Украины.

Ранее Фокус писал, что инженеры собрали самый большой в мире iPhone. Смартфон высотой более 2 м может все то же самое, что и обычная модель от Apple.