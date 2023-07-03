"Запечатаний iPhone" хочуть продати за рекордні $100 000: що в ньому особливого

Не розпаковані перші моделі iPhone — часті гості аукціонів, але цей лот може стати найдорожчим в історії. Секрет полягає в одному лише параметрі.

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Менше ніж за два тижні завершиться онлайн-аукціон з продажу запечатаного iPhone першої серії, який було випущено у 2007 році, і саме цей лот може піти більш ніж за $100 тис., пише TechRadar. Зазвичай, фанати Apple купують у свої колекції подібні "капсули часу" за ціною до $50 тис., але цей екземпляр дійсно рідкісний.

Саме цей запакований iPhone на 4 ГБ пам'яті представлений на аукціоні Фото: Скриншот

Ні, на упаковці не стоїть автограф самого Стіва Джобса, просто ця модель оснащена вбудованою пам'яттю на 4 ГБ. Річ у тім, що перші iPhone пропонувалися в продажу з об'ємом 4 ГБ і 8 ГБ. Незважаючи на досить високу вартість в $600 за апарат, покупці вважали за краще переплатити та масово купували саме більш дорогі версії моделі з 8 ГБ пам'яті, а смартфони з 4 ГБ пам'яті не користувалися популярністю у публіки й Apple дуже швидко припинила їх виробництво.

Саме тому лот, виставлений на аукціоні LCG Auction, такий рідкісний, адже саме нерозпакованих iPhone з таким непопулярним об'ємом пам'яті, напевно, вже й не залишилося в ідеальному, а вже тим паче не у запакованому стані, на відміну від популярних версій на 8 ГБ, що робить лот унікальним і рідкісним для колекціонерів.

Поки що зроблено 5 ставок, але боротьба за рідкісний iPhone розгортатиметься ближче до кінця аукціону Фото: Скриншот

Цей онлайн-аукціон частенько продає запаковані iPhone перших серій, і про один із лотів Фокус уже писав. Його в підсумку продали за $63 тисячі після 27 ставок. Мабуть, такий успіх "звичайної" версії на 8 ГБ дає аукціону надію, що рідкісний екземпляр на 4 ГБ буде продано ще дорожче. Українці теж можуть робити ставки, але потрібно використовувати VPN — аукціон чомусь має проблеми з доступом для відвідувачів з України.

Раніше Фокус писав, що інженери зібрали найбільший у світі iPhone. Смартфон заввишки понад 2 м може все те ж саме, що і звичайна модель від Apple.