Зеленский, Залужный, Бандера: ИИ нарисовал известных украинцев в мультяшном стиле

Автор нейропортретов не подписал свои творения, предлагая украинцам угадать, кто изображен на них. Некоторые персонажи выглядят беззаботнее, чем в реальной жизни.

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Искусственный интеллект нарисовал в мультипликационном стиле портреты известных украинских военачальников, политиков и звезд шоу-бизнеса. Все они были опубликованы в профиле ukr.ai.nians в соцсети Instagram.

В подборку попали Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Алексей Резников, командир "Азова", писатели-классики, спортсмены и прочие известные в Украине люди.

Так, президента Украины ИИ изобразил в камуфляжной футболку ВСУ с нашивкой в виде национального герба. В одежде в стиле милитари Зеленский чаще всего появляется на публике со времени начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Владимир Зеленский Фото: ukr.ai.nians/Instagram

Также на странице в соцсети есть портрет министра обороны Украины Алексея Резникова в виде мультипликационного героя. На нем глава профильного министерства не выглядит таким серьезным, как в жизни.

Алексей Резников Фото: ukr.ai.nians/Instagram

ИИ изобразил также главу ГУР Кирилла Буданова. Он изображен сидящим за рабочим столом, как будто дает комментарий медиа. Рисунок получился настолько детальным, что на пальце у Буданова можно увидеть даже кольцо.

Кирилл Буданов Фото: ukr.ai.nians/Instagram

Нарисовал ИИ и портрет Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Украинский военачальник в представлении искусственного разума выглядит добродушно.

Валерий Залужный Фото: ukr.ai.nians/Instagram

На странице в Instagram можно увидеть и портрет Анны Маляр — заместительницы министра обороны Украины.

Анна Маляр Фото: ukr.ai.nians/Instagram

Среди узнаваемых украинцев, так или иначе связанных с войной и боевыми действиями, есть и портрет командира "Азова" Дениса Прокопенко, который только 8 июля вернулся в Украину. В мае 2022 года военный попал в плен ВС РФ. Сначала его содержали в колонии Еленовки, потом вывезли в Москву, а после интернировали в Турцию, откуда командира вернули в Украину.

Денис Прокопенко

Кроме того искусственный интеллект изобразил в виде героев мультфильмов певицу Alyona Alyona, фронтмена группы Kalush Олега Псюка, композитора Степана Гигу, поэта Тараса Шевченко, лидера украинских националистов Степана Бандеру и боксера Виталия Кличко.

Виталий Кличко Степан Гига Alyona Alyona Степан Бандера Тарас Шевченко Олег Псюк

Напомним, в августе 2022 года искусственный интеллект показал, какой будет Россия будущего. Нейросеть выдала изображения по запросу "Россия будущего". Большая их часть показывает толпу, залитую красной краской, купола церквей на заднем плане, столбы дыма и серую одежду сотрудников НКВД.

А в июле 2022 года искусственный интеллект показал, какими будут последние селфи на Земле. По словам разработчиков DALL-E 2, система генерирует отчетливые изображения по пользовательским описаниям. Из случайных точек выстраивается реалистичный образ.