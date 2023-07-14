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Діджитал

Зеленський, Залужний, Бандера: ШІ намалював відомих українців у мультяшному стилі

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Нейромережа намалювала портрет Володимира України Володимира Зеленського

Автор нейропортретів не підписав свої творіння, пропонуючи українцям вгадати, хто зображений на них. Деякі персонажі мають безтурботніший вигляд, ніж у реальному житті.

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Штучний інтелект намалював у мультиплікаційному стилі портрети відомих українських воєначальників, політиків і зірок шоубізнесу. Усі вони були опубліковані в профілі ukr.ai.nians у соцмережі Instagram.

У добірку потрапили Володимир Зеленський, Кирило Буданов, Олексій Резніков, командир "Азова", письменники-класики, спортсмени та інші відомі в Україні люди.

Так, президента України ШІ зобразив у камуфляжній футболці ЗСУ з нашивкою у вигляді національного герба. В одязі в стилі мілітарі Зеленський найчастіше з'являється на публіці з часу початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Володимир Зеленський
Фото: ukr.ai.nians/Instagram

Також на сторінці в соцмережі є портрет міністра оборони України Олексія Резнікова у вигляді мультиплікаційного героя. На ньому очільник профільного міністерства не виглядає таким серйозним, як у житті.

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Олексій Резніков
Фото: ukr.ai.nians/Instagram

ШІ зобразив також главу ГУР Кирила Буданова. Він зображений сидячим за робочим столом, ніби дає коментар медіа. Малюнок вийшов настільки детальним, що на пальці в Буданова можна побачити навіть обручку.

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Кирило Буданов
Фото: ukr.ai.nians/Instagram

Намалював ШІ й портрет Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Український воєначальник в уявленні штучного розуму виглядає доброзичливо.

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Валерій Залужний
Фото: ukr.ai.nians/Instagram

На сторінці в Instagram можна побачити й портрет Ганни Маляр — заступниці міністра оборони України.

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Ганна Маляр
Фото: ukr.ai.nians/Instagram

Серед упізнаваних українців, так чи інакше пов'язаних із війною та бойовими діями, є й портрет командира "Азова" Дениса Прокопенка, який тільки 8 липня повернувся в Україну. У травні 2022 року військовий потрапив у полон ЗС РФ. Спочатку його утримували в колонії Оленівки, потім вивезли до Москви, а після інтернували в Туреччину, звідки командира повернули в Україну.

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Денис Прокопенко

Крім того, штучний інтелект зобразив у вигляді героїв мультфільмів співачку Alyona Alyona, фронтмена гурту Kalush Олега Псюка, композитора Степана Гігу, поета Тараса Шевченка, лідера українських націоналістів Степана Бандеру та боксера Віталія Кличка.

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Віталій Кличко
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Степан Гіга
Альона Альона Fullscreen
Альона Альона
Степан Бандера Fullscreen
Степан Бандера
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Тарас Шевченко
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Олег Псюк
Віталій Кличко
Степан Гіга
Альона Альона
Степан Бандера
Тарас Шевченко
Олег Псюк

Нагадаємо, у серпні 2022 року штучний інтелект показав, якою буде Росія майбутнього. Нейромережа видала зображення за запитом "Росія майбутнього". Більша їх частина показує натовп, залитий червоною фарбою, куполи церков на задньому плані, стовпи диму і сірий одяг співробітників НКВС.

А в липні 2022 року штучний інтелект показав, якими будуть останні селфі на Землі. За словами розробників DALL-E 2, система генерує виразні зображення за користувацькими описами. З випадкових точок вибудовується реалістичний образ.