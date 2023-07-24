"Оказались беспомощны": военный объяснил, почему ПВО и РЭБ Москвы пропустили дроны (видео)

В Минобороны утверждают, что смогли подавить БПЛА, однако Сергей Грабский обратил внимание, что они все равно попали в здания. Кроме того, в Москве не было проблем со связью, как при предыдущих атаках.

Related video

24 июля беспилотники атаковали Москву, несмотря на хваленые российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Полковник запаса Вооруженных сил Украины и участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский рассказал в эфире единого телемарафона, как им это удалось.

По словам военного, система защиты России до сих пор базируется на принципах времен СССР, когда ударные дроны массово не применялись. Украина после значительных потерь в результате российских ударов смогла выстроить весьма эффективную линию противовоздушной обороны против БПЛА, а вот защита РФ не сработала. Министерство обороны РФ заявило, будто войска подавили два БПЛА средства радиоэлектронной борьбы.

"В данном случае эти системы оказались беспомощными при уничтожении таких дронов", — отметил Сергей Грабский. — "Противник сейчас может полагаться исключительно на средства радиоэлектронной борьбы. Но знаете, у меня есть вопросы: эти дроны попали в здания и взорвались, поэтому они вряд ли были подавлены, возможно, не долетели до объектов, и это, так сказать, техническая погрешность".

Как добавил украинский военный, основная работа мощных комплексов РЭБ заключается в подавлении широкого спектра частот, а это может также повлиять и на работу средств связи, в том числе мобильной. Сергей Грабский усомнился, что в этом случае россияне задействовали такие технологии.

"В таком густонаселенном городе они могут повлиять на работу разных систем. А если они действительно были использованы, то это дополнительный фактор эффективности действия этих беспилотников, ведь они заставляют противника включать такие средства, которые мешают нормальной жизнедеятельности самого города", — подытожил эксперт.

Стоит напомнить, что ранее в России глушили систему GPS после атаки БПЛА на Кремль 3 мая. Жители Москвы тогда пожаловались на сбои в работе спутниковых навигаторов, которые показывали неправильную геолокацию.

Дело в том, что дальнобойные дроны используют GPS во время полета, чтобы корректировать маршрута в случе каких-либо отклонений, например, из-за сильного ветра. Некоторые летательные аппараты имеют запасную систему навигации, в основе которой лежат барометры, компасы и другие датчики, но она менее точна и используется исключительно для подстраховки.

Подобное произошло и 30 мая, когда Москву массово атаковали неизвестные беспилотники, а Минобороны РФ заявило о применении средств РЭБ. Сильнее всего проблемы с GPS сказались на таксистах, которые не могли найти правильную дорогу в незнакомом мегаполисе и отменяли заказы. Стоит отметить, что 24 июля сообщений о неполадках со связью и навигацией в России не поступало.

30 мая три дрона врезались в жилые дома в Московской области. Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что они должны были нанести удары по другим целям, но сбились с курса из-за российских средств РЭБ. Он объяснил, что применять такие "глушилки" в густонаселенных городах опасно, поскольку подавленные беспилотники продолжают лететь и могут навредить мирному населению, отклонившись от первоначального маршрута.