Летает, плавает и все "видит": представлена первая в мире "умная" мина большой дальности (фото)

Мина UCA совмещает в себе бомбу MK-84, крылатый модуль Gokce и вычислительный блок. Она незаметна для радаров благодаря специальному покрытию.

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Турция презентовала первую в мире "умную" мину, способную работать на больших расстояниях. Об этом сообщает медиа Yeni Şafak.

Военную технику представили на Международной выставке оборонной промышленности, которая в эти дни проходит в Стамбуле.

По словам разработчиков, мина UCA — это гибрид бомбы MK-84, комплекта крылатого наведения Gokce, а также интеллектуального устройства обнаружения целей и минно-пускового устройства. Таким образом эта морская мина обретает возможности к наступлению, а также способна лететь на большие расстояния от точки запуска для того, чтобы атаковать свою цель. Кроме этого, благодаря новейшим технологиям, этот боеприпас весьма точен при нанесении ударов.

На выставке оборонной промышленности Турция представила свою новую мину UCA Фото: Anadolu

UCA планируют использовать для ударов по военно-морским базам противника, а также для "зачищения" транзитных путей. А носителями для этого боеприпаса станут самолеты F-1 и F-4, а также боевые беспилотники Akinci и Aksungur. Они будут взлетать на большую высоту и сбрасывать мину с воздуха с большой скорости. Именно этот маневр делает UCA недосягаемой для мало- и средневысотных систем ПВО.

В воде "умной" мине тоже практически ничего не грозит: она оснащена радиопоглощающем покрытием, которое делает ее невидимой для радаров. Это позволяет боеприпасу залечь на дно и ожидать, когда в районе ее действия появится корабль-цель. Кроме того для больше эффективности на поле боя UCA оснащена датчиками давления, вибрации, магнитной аномалии и акустики.

Мина оснащена радиопоглощающем покрытием, которое делает ее невидимой для радаров. Фото: Anadolu

Что умеет мина UCA

проникать в акваторию незаметно для противника;

обнаруживать и распознавать корабли или подлодки по акустическим, магнитным и барометрическим сигналам;

наводиться на цели и атаковать их, используя встроенную систему MALAMAN.

Для больше эффективности на поле боя UCA оснащена датчиками давления, вибрации, магнитной аномалии и акустики. Фото: Anadolu

Напомним, стало известно о том, какое оружие представила Украина на выставке в Стамбуле. Украинские компании показали САУ "Богдана", РСЗО "Вільха", броневик "Камрат-М" и ряд другого вооружения.

24 июля в Турции показали ЗРК Burç малого радиуса действия, который может поражать БПЛА и авиацию. Также Турция показала ракетно-артиллерийский комплекс Gürz с 35-мм пушкой.