Пробивает танковую броню: в Турции представили мощные дроны-камикадзе Ilgar (фото)

Новые барражирующие боеприпасы могут появиться в турецкой армии уже в следующем году. Они способны преследовать цели и разгоняться до 120 км/ч.

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Турецкая компания Spira представила на прошедшей выставке IDEF 2023 в Стамбуле свой дрон-камикадзе Ilgar (Илгар), сообщает EDR Magazine. Система установок сразу нескольких барражирующих боеприпасов была установлена на военный бронированный джип NMS-L 4×4.

По данным разработчиков, при общей массе установки Ilgar (дрон-камикадзе 1,5 кг и пусковая труба 2 кг) обычный пехотинец может легко переносить установку для запуска беспилотников в любую точку фронта. Но главная особенность Ilgar в том, что систему сразу из четырех пусковых труб можно установить на легкую боевую технику и быстро перемещаться по линии соприкосновения с врагом, нанося стремительные удары дронами-камикадзе в нужных местах. Более того, в компании Spira говорят, что скоро будет доступна шестиячеечная пусковая установка, интегрированная в боевую машину пехоты, при этом система в исходном положении остается защищенной бронированным кожухом.

Количество пусковых труб Ilgar может быть увеличено до шести штук Фото: EDR Online

Разработчики собираются предложить военным варианты Ilgar как с автоматической, так и с ручной перезарядкой дронов-камикадзе. Причем платформу можно будет установить и на морские суда. Система запуска позволяет повторно использовать пусковую трубу для более чем 200 полетов. Ударный дрон набирает крейсерскую скорость в 120 км/ч и поднимается на высоту до 5 километров. Время автономной работы составляет 15 минут, что дает эффективную дальность более 20 км.

Барражирующий боеприпас запускается по координатам цели, а защищенная компьютерная наземная станция управления с сенсорным экраном позволяет легко изменить миссию или цель прямо в полете. Если целью является движущийся объект, система сопровождения позволяет следить за ним. Камера в режиме "день/ночь", установленная в носовой части, позволяет оператору видеть все происходящее и лучше маневрировать, чтобы выбрать более оптимальный маршрут удара при необходимости.

После того как оператор беспилотника найдет цель, дрон-камикадзе переходит в режим атаки, пикируя на объект противника, и тогда скорость Ilgar увеличивается до 160 км/ч, а его 400-граммовая многоцелевая боевая часть способна поражать бронетехнику и даже танки с броней в 200-мм.

Ударный дрон может пробить броню среднего танка Фото: EDR Online

Дрон-камикадзе уже прошел необходимые тесты и сейчас находится на экологической экспертизе. В компании говорят, что "Ильгар" будет готов к демонстрационным полетам в ноябре, а серийное производство должно начаться в марте 2024 года.

Ilgar можно установить не только на джип, но и на корабли Фото: EDR Online

Фокус сообщал, что на выставке IDEF 2023 было продемонстрировано множество интересных разработок. Например, компания HAVELSAN показала небольшой подводный дрон-камикадзе ÇAKA S-KUSV. Он развивает скорость более 100 км/ч на воде. Дроном можно управлять через связь с БПЛА или напрямую с видом от первого лица. Турецкая компания Meteksan Defense представила мобильную платформу РЭБ. Комплект MERT EA может "глушить" дроны, связь и даже мины.

Ранее Фокус, что в Турции представлен робот-пулемет TRAKON TARGAN, который защити от дронов и катеров. Боевой модуль прошел финальные испытания, и вскоре его начнут серийно производить для ВМС Турции и ее союзников.