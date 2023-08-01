Пробиває танкову броню: у Туреччині представили потужні дрони-камікадзе Ilgar (фото)

Нові баражувальні боєприпаси можуть з'явитися в турецькій армії вже наступного року. Вони здатні переслідувати цілі і розганятися до 120 км/год.

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Турецька компанія Spira представила на минулій виставці IDEF 2023 у Стамбулі свій дрон-камікадзе Ilgar (Ілгар), повідомляє EDR Magazine. Систему установок одразу кількох баражуючих боєприпасів було встановлено на військовий броньований джип NMS-L 4×4.

За даними розробників, при загальній масі установки Ilgar (дрон-камікадзе 1,5 кг і пускова труба 2 кг) звичайний піхотинець може легко переносити установку для запуску безпілотників у будь-яку точку фронту. Але головна особливість Ilgar у тому, що систему одразу з чотирьох пускових труб можна встановити на легку бойову техніку і швидко переміщатися лінією зіткнення з ворогом, завдаючи стрімких ударів дронами-камікадзе в потрібних місцях. Ба більше, в компанії Spira кажуть, що скоро буде доступна шестикоміркова пускова установка, інтегрована в бойову машину піхоти, при цьому система у вихідному положенні залишається захищеною броньованим кожухом.

Кількість пускових труб Ilgar може бути збільшено до шести штук Фото: EDR Online

Розробники збираються запропонувати військовим варіанти Ilgar як з автоматичною, так і з ручною перезарядкою дронів-камікадзе. Причому платформу можна буде встановити та на морські судна. Система запуску дає змогу повторно використовувати пускову трубу для більш ніж 200 польотів. Ударний дрон набирає крейсерську швидкість у 120 км/год і підіймається на висоту до 5 кілометрів. Час автономної роботи становить 15 хвилин, що дає ефективну дальність понад 20 км.

Боєприпас, що баражує, запускають за координатами цілі, а захищена комп'ютерна наземна станція управління з сенсорним екраном дає змогу легко змінити місію або ціль просто в польоті. Якщо метою є рухомий об'єкт, система супроводу дає змогу стежити за ним. Камера в режимі "день/ніч", встановлена в носовій частині, дає змогу операторові бачити все, що відбувається, і краще маневрувати, щоб обрати кращий маршрут удару за потреби.

Після того як оператор безпілотника знайде ціль, дрон-камікадзе переходить у режим атаки, пікіруючи на об'єкт супротивника, і тоді швидкість Ilgar збільшується до 160 км/год, а його 400-грамова багатоцільова бойова частина здатна вражати бронетехніку і навіть танки з бронею у 200-мм.

Ударний дрон може пробити броню середнього танка Фото: EDR Online

Дрон-камікадзе вже пройшов необхідні тести та зараз перебуває на екологічній експертизі. У компанії кажуть, що "Ілгар" буде готовий до демонстраційних польотів у листопаді, а серійне виробництво має розпочатися в березні 2024 року.

Ilgar можна встановити не тільки на джип, а й на кораблі Фото: EDR Online

Фокус повідомляв, що на виставці IDEF 2023 було продемонстровано безліч цікавих розробок. Наприклад, компанія HAVELSAN показала невеликий підводний дрон-камікадзе ÇAKA S-KUSV. Він розвиває швидкість понад 100 км/год на воді. Дроном можна керувати через зв'язок із БПЛА або безпосередньо з видом від першої особи. Турецька компанія Meteksan Defense представила мобільну платформу РЕБ. Комплект MERT EA може "глушити" дрони, зв'язок і навіть міни.

Раніше Фокус, що в Туреччині представлений робот-кулемет TRAKON TARGAN, який захисти від дронів і катерів. Бойовий модуль пройшов фінальні випробування, і незабаром його почнуть серійно виробляти для ВМС Туреччини та її союзників.